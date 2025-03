Mañana tendremos en Galicia el primer test de la ruptura de Sumar y Podemos. Sumar ha seguido con Podemos la estrategia del cuco, un pajarillo ... astuto que no se complica la vida haciendo nidos, custodiándolos y alimentando a los polluelos. La hembra de cuco, situada cerca del nido que ha elegido para parasitar, espera hasta que su anfitrión se confía y cuando en algún momento se ausenta, entra en él para retirar un huevo y reemplazarlo por otro propio. Normalmente el huevo de cuco eclosiona antes que los del ave engañada y es cuando su polluelo, genéticamente marcado, aprovecha para echar fuera del nido los huevos o las crías del pajarillo. Donde entra un huevo de cuco, el final está marcado para todos los demás, que acabarán precipitados o muertos a picotazos.

Después de tanto lloriqueo para que a la señora de Iglesias la incluyeran en la candidatura de Sumar y después de no conseguir que siguiera en un ministerio de la cuota, no era difícil imaginar el cabreo del macho alfa, que seguía sintiéndose el rey de la sabana comunista. La ruptura estaba servida, sobre todo porque, con cinco diputados –ya son cuatro– que habían conseguido en los nidos ocupados de Sumar, el conflicto alcanzaba mayor altura, porque Pedro Sánchez necesita a todos todo el tiempo. Aún así, aguantaron hasta que Yolanda Díaz, 'la 'cuca' mayor, les dejó claro que no pintaban nada en Sumar, que no contaban con Podemos, que eran el pasado y una rémora para sus planes de futuro, señalándoles la puerta de salida. La ruta marcada por 'la cuca' es que, si vienen mal dadas y Puigdemont acaba adelantando las elecciones generales, Sumar se sume al PSOE o… ¡Cuidado con el cuco! Y con la cuca besucona.

Desde el día que un dedito entronizó a Yolanda Díaz como vicepresidenta y candidata, esta decidió quedarse con todo el nido. Poco a poco, fue descartando los huevos y los polluelos morados que, cuando se dieron cuenta, apenas les quedaba el recurso del pío-pío. Sumar esperó pacientemente a que se cumplieran los plazos para la eclosión de su nidada y a su tiempo, como hace el cuco, no tuvo piedad con los compañeros de nido, que tuvieron que elegir entre la muerte o hacerse cuclillos para salvarse. La hembra de cuco –no señalo a nadie– no tiene un plumaje vistoso ni un canto armonioso y es tan fea como presumida, pero va sobrada de paciencia y en la espera radica su éxito.

Mañana, en Galicia, divide y vencerás, Podemos pasará a Sumar la primera factura… ¿quedándose los dos fuera del parlamento? Y en junio, las elecciones europeas supondrán otro obstáculo difícil de saltar. Se llama morir matando, en Podemos han cogido la guadaña.

Aunque el gallego es esquivo y confuso en sus manifestaciones, Galicia es electoralmente previsible y no creo que se dé allí la sorpresa que ha adelantado Tezanos y su juguete demoscópico. Van y están todos contra el Partido Popular, buscando una grieta para reeditar el contubernio del Gobierno de Pedro Sánchez en la comunidad gallega, por lo que los populares tendrán que ajustarse a la mayoría absoluta de los 38, ya que el hueco del 37 dejaría un pasillo hacia el abismo en el que esperan con los brazos abiertos el BNG y PSOE. ¿Podrá el PP no dispararse en el pie un solo día?