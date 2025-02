Después de la tormenta vasca

El pasado sábado comenzaba mi artículo asegurando que «Mañana, pese a todo, con ayuda del PSOE, el PNV mantendrá el Gobierno del País Vasco». Nada de autobesos, coincidía con muchos analistas, aunque Tezanos, con su poderosa maquinaria sociológica, sigue anclado en el error perpetuo. Algún ... día entenderé por qué se propagan sus paridas. También adelantaba que «con el desgaste del PNV, una legislatura más y el sueño de ETA se habrá hecho realidad». Me reitero. Paso a paso, los filoetarras van acercándose a sus objetivos y haber conseguido que el Gobierno, al que sostienen, esté más pendiente de Franco que de ellos, es muy importante para el encalado de su fachada. Ha ganado el PNV en votos, sí, pero, si descendemos a la letra pequeña, parece que ese es un yogurt con fecha de caducidad en la tapadera y que Bildu, por el ejercicio de amnesia guiada que han hecho los vascos, se ha alejado de su pasado y está a una legislatura de dar sorpasso al PNV. Está claro que allí, el tiro en la nuca ha perdido su eco.

El testigo de la gobernabilidad se lo pasarán entre PNV y Bildu, porque, gracias a la política de blanqueo, nunca, hasta ahora, habían logrado los partidos nacionalistas el 72% de los diputados. No es descabellado que el candidato de Bildu, que se negó en campaña a reconocer a ETA como una banda terrorista, en su primera intervención adelante que los aberzales irán a por la soberanía y que sus votos en Madrid van a tener un precio diferente: Pedro, prepara la cartera. Parece lógico que sondeen hasta dónde está dispuesto a llegar. Coinciden con Imanol Pradales, el próximo lehendakari, que ya habla de un referendo para dotar al País Vasco de un nuevo estatuto, cara a la autodeterminación.

Los que piensan que algunos tenemos una fijación enfermiza con Pedro Sánchez, es porque están muy limitados para pensar en mañana. O algo peor. Bildu, que no se moja en apariencias, tiene entre sus diputados electos a un etarra, condenado por delitos de sangre. Y lleva a otro como cabeza de cartel para las próximas elecciones europeas, pero eso no ha impedido, ni impedirá, que el electorado les regale el «ilustrísimo» y que la implantación de los radicales crezca en espiral, en cada cita electoral. Ha sido el partido más votado en 162 de los 251 municipios, pero esto, que ya supone el 63% del País Vasco, no parará de crecer a corto plazo, porque el Gobierno necesita la mascarilla de oxígeno que le prestan los filoetarras. Recordemos que el 'Plan Ibarretxe' de 2003, fue rechazado por fuerzas que hoy están abiertas a exploraciones arriesgadas, porque el PSOE es el primer impulsor, al mostrarse abierto a cualquier propuesta que le permita seguir respirando un rato más. Hoy Ibarretxe hubiera vuelto a su feudo con más síes que noes.

De momento, antes de que salga el grano, el PSOE ya está poniendo el parche, negando la posibilidad de consultas que tiene sobre la mesa, porque el Gobierno ha naturalizado la mentira y niega cualquier cesión cuando está camino de hacerse realidad. El único valor que tiene la palabra de Pedro Sánchez es que sirve como pista para adelantar la realidad que él niega, porque lo suyo es puro teatro. Y del malo. El lunes abrirá otro melón de su falsía.