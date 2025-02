Comenta Compartir

A las elecciones, como a las escopetas, las carga el diablo, pero creo que la sorpresa no irá a mayores y que mañana, pese a todo, con ayuda del PSOE, el PNV mantendrá el Gobierno del País Vasco. Los sondeos dan un empate técnico entre ... PNV y Bildu, con ventaja para los filoterroristas, pero si las diferencias no son muy sustanciales, lo normal es que el PSOE, que siempre ha sido muleta de los nacionalistas, le de sus votos y todo quede igual o parecido. A Pedro Sánchez le da igual uno u otro, porque a los dos los necesita para seguir, pero apoyará a un PNV que puede enfadarse, retirar a sus cinco diputados y precipitar el adelanto de las elecciones generales. Sabe que a Bildu, todavía, le huelen las manos a pólvora y no va a encontrar a nadie mejor que él para conseguir sus objetivos. Con el desgaste del PNV, una legislatura más y el sueño de ETA se habrá hecho realidad. Ahí están los blanqueados de Otegi, aunque el candidato de Bildu no ha sido capaz de reconocer que la banda terrorista era una banda terrorista. ¿Han olvidado los vascos la trayectoria sangrienta de ETA? En todo caso es un olvido estratégicamente programado. El presente es la gabarra con la Copa del Rey y el futuro seguirá siendo Franco. Siempre Franco.

El País Vasco es en la actualidad una «confederación de territorios» que, electoralmente, se unen en igualdad de condiciones. El parlamento vasco no representa a los ciudadanos, sino a esos territorios y cada uno, al margen de su población, elige a 25 diputados. La distribución de escaños no es como en Extremadura, donde los 65 se reparten, en función de su población, 36 para Badajoz y 29 para Cáceres. En el País Vasco el voto de un alavés es cuatro veces superior al de un vizcaíno y ese disparate es la principal arma electoral de Bildu, porque en Guipúzcoa y Vizcaya están igualados con el PNV, pero en Álava, según todos los sondeos, se van a distanciar mucho. El Gobierno cortoplacista que tenemos, con el objetivo único de sortear las dificultades para poder seguir, entre otros muchos disparates, ha ido blanqueando a Bildu, con la extraña complacencia de un PNV desnortado, que lleva muchos años equiparándose a ellos y sin marcar líneas rojas con los compadres de Otegi. Verse fuera de Ajuria Enea es un abismo que produce vértigo a los nacionalistas porque, como partido sistémico del poder, es difícil mantener su estructura fuera del reparto de prebendas y gananciales. Lo que el vasco va a votar mañana, comenzó a sazonarse hace muchos años, incluyendo la desmemoria selectiva para olvidar a las víctimas de la banda terrorista. Es la ruta de ZP/Pedro Sánchez: Olvidar a ETA y pasear a la Guerra Civil. ¿Otros escenarios? En las tres diputaciones forales gobierna el PNV con el apoyo de un PSOE que también ha pactado con Bildu, pero si la diferencia de escaños es de dos o tres a favor de Bildu, que también tiene cinco diputados en el Congreso, los filoetarras pueden adelantar su estrategia, reclamar al PSOE el intercambio de cromos e incluso abrir el escenario del frente nacionalista Bildu/PNV. Lo normal es que, con algún susto, el escenario no cambie de decorados, los que critican a Bildu hoy le pondrán alfombras mañana y el tacticismo de conveniencia se impondrá en el País Vasco y sobre todo, en Madrid, porque para Pedro Sánchez lo importante es Pedro Sánchez.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY