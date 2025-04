¡Cuidado con los fantasmas!

Con el verano ha vuelto la serpiente de la mocita –esta vez de Mataró–, que asegura haberse quedado embarazada por bañarse en una piscina... Supongo ... que habrá sido por bañarse en una piscina y por algo que ocurrió dentro de ella, pero si la amnistía es constitucional todo es posible... También han salido las serpientes de los fantasmas y con ellos vamos:

En el decimoquinto aniversario de su muerte, una psiquiatra inglesa aseguró, en un programa de televisión, que está casada con el fantasma de Michael Jackson. Tras el silencio inicial le preguntaron y ella, de verbo fácil y convincente, entró en materia: «Yo estaba en mi dormitorio, él me lo propuso y como a mi también me apetecía, le dije que sí». ¿Y tenéis sexo? «Bueno, lo normal en un matrimonio, después de tantos años». Kathleen Roberts, una afamada terapeuta, muy reclamada en los medios, afirmó que «tenemos una relación estable, comemos, bailamos, cantamos, discutimos»... «Él siempre admiró a Marilyn Monroe, pero al encontrarme y comprobar que yo era Marilyn, me desposó y no se separa de mí ni cuando tengo que ir al baño». También señaló dos defectos de Jackson: «Se atiborra de galletas e insulta con mucha frecuencia, pero está corrigiéndose». ¿Hablas en serio? «Sé que es difícil de creer». ¡Toma, como la amnistía!

Kathleen Roberts, terapeuta y ensayista muy activa en programas de televisión, lejos de rechazar al presunto espíritu que se apoderó de su cuerpo, se siente «especial y afortunada por compartir mi vida con alguien a quien quiero y admiro». Según indicó al diario Daily Star, de Gran Bretaña, el espíritu del cantante no sale de ella, lo que da lugar a interpretaciones diversas.

¿Todo normal? ¿Por qué no, si la amnistía es constitucional? Desde que hizo pública su relación amorosa con Michael Jackson, su consulta se ha desbordado, multiplicando por diez los pacientes que solicitan sus servicios terapéuticos.

Y ya que vamos de espíritus y fantasmas, este no se queda atrás: en Montreal, un tipo, muy excitado y nervioso, abordó a un policía: «Oiga, me acaban de violar». ¿Dónde, quién? «En los servicios de ese centro comercial. Entré para lavarme las manos y el tipo me empujó hasta uno de los cubiles, cerró la puerta y me penetró». Al policía, un incrédulo de ultraderecha que no sabe que la amnistía es constitucional, le pareció inverosímil e indagó: ¿Puede identificarlo? «No, claro que no, es que ni siquiera lo vi, era un fantasma, me empujó y me violó» ¿Y sigue allí? «Supongo, hasta puede que esté violando a otro porque conmigo fue un visto y no visto». Parece que el «violado» quería más recorrido.

¿Otra más? Una joven espera un bebé y afirma que fue embarazada «por un espíritu». La joven, de 15 años, contó que no había tenido relaciones sexuales pero que «de repente dejé de menstruar, mi mamá me llevo al centro de salud y salí embarazada». De canal en canal jura no haber tenido relaciones sexuales con nadie, pero que un día sintió algo y percibió a un espíritu que la estaba forzando... ¿Imposible? ¡Pero si la amnistía es constitucional!

Y con permiso de la autoridad competente, si el tiempo lo permite y no quedo embarazado en la piscina, volveré el 7 de septiembre. Buen verano.