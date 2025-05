El CIS, ese enredo de 12 millones

Comenta Compartir

Excepto en el CIS de Tezanos, ese enredo que nos cuesta casi 12 millones de euros anuales, en todos los sondeos pintan bastos para Pedro ... Sánchez. Incluso los de los medios más genuflexos con el poder, la tónica general es que las elecciones las gana el PP, con el PSOE a considerable distancia. Les siguen Vox y UP, por ese orden. En el CIS mezclan los elementos en un cocinado tan extraño que deja al PSOE como ganador, al PP en segundo lugar, UP tercero y a Vox cuarto. Es decir, el sueño de Pedro Sánchez hecho ficción sociológica. El CIS, al margen del criterio del entrevistado, tiene el pucherito hecho, para que el resultado de la consulta sea siempre que el PSOE gana y con UP suma mayoría. No se resignan ni con la evidencia de sus estrepitosos fracasos sucesivos, aunque, como la niña que niega el embarazo, a los pocos meses la realidad explosione. Claro que Tezanos, que gana más de 92.000 euros anuales, dirá aquello de «ande yo caliente y ríase la gente».

¿Para qué mantienen una mentira con las patas tan cortas, a quien pretenden engañar, qué consiguen desprestigiando a un organismo que, hasta caer en las manos de Tezanos, gozó de credibilidad? No se entiende que el centro sociológico con mayores recursos de España, con más personal y contando con verdaderos expertos, caiga en el ridículo sistemático por el capricho de un individuo que juega con la institución, con sus recursos y profesionales, solo para hacer guiños de complacencia al presidente del Gobierno. Conociendo el afán manipulador de uno y otro, no me extrañaría que el cocinado último lo hicieran entre los dos, cayendo en el 'onanismo sociológico', que bien pudiera ser la aportación estelar de Tezanos. Todos los sondeos, excepto el 'tezanista', adelantan que Feijóo está en el umbral de los 145 diputados que, con los 40 de Vox, le posibilitaría gobernar con una holgada mayoría absoluta. El PSOE vuelve a caer por debajo de los 100 escaños y Unidas Podemos, deshojando la margarita 'Sumar', de Yolanda Díaz, corre el riesgo de dejarse en la gatera hasta diez diputados, algo que no evitará ni la previsible vuelta de Iglesias, el macho alfa de la formación. Ahora, ni Feijóo ni Sánchez podrán contar con Ciudadanos, que desaparece en todos los sondeos, excepto, como no, en el de Tezanos. La pregunta de los 12 millones es por qué se hace seguidismo en todos los medios de las prospecciones chorras de Tezanos, siendo todos conscientes de la manipulación torticera de los cocinados con que se elaboran. Me aseguran que la pretensión de Tezanos es «mantener el calor», por si Pedro Sánchez adelanta las elecciones para hacerlas coincidir con las autonómicas y municipales. Poco tiempo le queda al insomne, porque, para ajustarse a los tiempos electorales, la primera semana de abril es determinante. En la memoria colectiva del electorado se ha fijado más la imagen de Pedro Sánchez pactando con filoetarras, populistas y separatistas, que la bonancible de jugar a la petanca, en plan paisano, con unos pensionistas. O charlando en una biblioteca dos jóvenes, tomando café con mileuristas, en silla de ruedas, encestando… Incluso en esos actos, tan aparentemente sencillos, se detecta impostura y sobreactuación. La que se avecina para el «puro teatro» de Pedro Sánchez y su amaestrado PSOE no lo evitará los sondeos pufos del Tezanos.

