Lágrimas de cocodrilo, el gran lagarto se mostró contrito ante las cámaras. Carita doliente, humilde, mirada baja, los «efectos indeseados» de la Ley del 'solo ... sí es sí', que ha rebajado la pena a más de mil violadores y puesto en la calle a 120 le duelen en el alma de las urnas, que es la más sensible que tiene, pero ocho meses después de aprobarla sigue excarcelando tiparracos. ¡A él lo que de verdad le preocupan son los humedales de Doñana! Es presidente del Gobierno, pero solo de la mitad porque hay un copresidente que sopla desde fuera las ascuas del cachondeo. El macho alfa morado sigue y en su cuota manda él, aunque «posiblemente me confundí con Yolanda Díaz». A la niña no hay quien la toque. La ministra del estropicio lo sabe, pone morritos y desafía pidiendo también perdón, pero por las sentencias judiciales. Jueces malos, machistas, sin formación y posiblemente franquistas.

Acostumbrado a pagar chantajes, cree que puede convertirse en chantajista. Es decir, cree que todos son iguales de trapaceros, lenguaraces, mentirosos y cínicos. Solo así, se entiende el esperpéntico pulso que ha echado a Ferrovial, intentando desprestigiar a la multinacional española y amenazando a su accionariado con enviarle a los inspectores de Hacienda. El pulso, con la 'Chiqui' interpuesta, lo perdió por un sonoro 93% de los accionistas, entre los que había muchos que estaban dudosos y que asentaron su criterio por la vergonzosa presión del Gobierno. ¡Qué éxito de estrategia! La soberbia de Pedro Sánchez le impide ver que las marrullerías que practica en un Gobierno bicéfalo y sobresaturado de 'chiquis', no son exportables al sector privado que, a pesar de no estar empedrado de santones, no tolera injerencias ni tretas tabernarias, aunque los ministros, en fila india, hayan hecho el indio, recitando la misma salmodia: la traición de Ferrovial. '¡Ave, Caesar, morituri te salutant!'

Otro aplauso cerrado: «Bajo ningún concepto contemplo gobernar con Bildu». No hay mejor creyente que el que quiere creer, pero esa negativa de Pedro Sánchez es un clonado de aquella otra de no gobernar con los que le quitaban el sueño, no indultar a los secesionistas o no negociar el 'solo sí es sí' con el PP. Otegi, al oírlo, seguro de que se ha puesto a calentar para saltar al campo.

Aborrece la calle, se encuentra muy cómodo en los mítines del partido, porque en ellos, además de lucir palmito, puede decir las trolas que le apetezca, siempre arropadas por el aplauso fácil de un PSOE que será su primera víctima, el 28 de mayo. Enardecido por el aplauso regalado, enfatizó que el Consejo de Ministros y Ministras (se olvidó de las ministres) iba a aprobar que de la Sareb sacaran 50.000 viviendas para alquiler a «precio asequible». Mentira sobre mentira, porque el 'banco malo' apenas dispone de 9.000 viviendas útiles y están ocupadas y desperdigadas en municipios menores. ¿Cuál es el «precio asequible»? Seguimos sin saberlo, pero eso da igual. Todos, puestos en pie, rompiéndose las palmas. ¿Qué hubiera hecho el entregado auditorio si don Pedro baja el micrófono, se lo coloca a la altura oportuna y suelta una ventosidad? ¡Chanel, Chanel, huele a Chanel! Los más reticentes lo dejarían en un outlet de Roberto y Verino. ¿Y el PSOE? 'Ave, Caesar, morituri te salutant'.