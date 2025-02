Comenta Compartir

Los últimos sondeos para las elecciones generales indican que Cs ha entrado en la etapa de descomposición, que el partido liberal-centrista agota, ya con ... respiración asistida, sus últimos días. Los entiendo y me solidarizo con ellos, porque he hecho esa travesía en dos ocasiones, con UCD y con CDS, y sé que es dolorosa. A propósito, he recordado un episodio que con Cs puede repetirse: ¿quién apaga la luz? Puede que entre en el capítulo de las leyendas, pero una vez se lo pregunté a su protagonista, Íñigo Cavero, y no lo negó. Estábamos comiendo en una venta y se limitó a sonreír: «Se dicen tantas cosas…». Cuando UCD esperaba que se agotara el plazo de la legislatura para desaparecer –como ahora Cs–, algunos de sus promotores iniciales se pusieron de perfil y los más, iniciaron una búsqueda frenética para buscar nuevo cobijo.

Una tarde, cuando ya se había leído el capítulo final de la coalición, casi una misa de funeral, con la evidencia de un electorado adverso y todos los sondeos anunciando el finiquito, doce personas se reunieron en la sede central, que todavía lucía el 'donut', con las siglas de UCD en su fachada. Era el capítulo final de una fuerza política que, desde el Gobierno, había asumido el coste de la transición y capitaneado la reconciliación. Aquella tarde, cuando amigablemente se despedían los 'doce apóstoles', al salir, uno de los presentes se dirigió a Íñigo Cavero: «Íñigo, apaga la luz». Íñigo Cavero, además de apagar la luz, la pagó y ese último recibo lo tuvo guardado mucho tiempo. España es centrista y parece que en el centro confluyen los partidos que tienen vocación de Gobierno, es decir, PSOE y PP, aunque, por un extraño sortilegio, el mismo electorado que se declara centrista acaba votando opciones que no lo son. El centrista que se sitúa a la izquierda vota PSOE y el que se posiciona en la derecha vota al PP. ¿Quién vota al centro? El centro tiene más feligreses que votantes y más aplausos que electores, por eso Suárez se quejaba: «Me aplauden mucho, pero me votan poco». Después de UCD surgieron opciones que aspiraban a ocupar su sitio, pero apenas pudieron levantar el vuelo y, salvo el CDS, todos fueron globos que explosionaron mientras los inflaban. El CDS, capitaneado por Adolfo Suárez, concitó ciertas expectativas, como lo evidenciaban los ataques permanentes de Alianza Popular (PP) y PSOE. Durante un tiempo, Alfonso Guerra tuvo su fiambrera llena de obsesiones contra el «CDSuarez» y Felipe y Aznar se turnaban para clavarle sus dardos. El voto del centro hoy no tiene un referente claro, porque Cs está buscando a un Íñigo Cavero que le apague y pague la luz. El PP y el PSOE intentan acercarse a su electorado, pero creo sinceramente que el PSOE de Pedro Sánchez, el de los extremos, las cesiones aberrantes y los pactos vergonzosos, lo tiene muy complicado. El PP de Feijóo lo está intentando, pero no deja de mirar a su derecha, por la sangría que por ahí puede hacerle un Vox empeñado en jugar a la gallinita ciega y con estupideces, como la moción de censura, que pasarán a los anuales del disparate político. UCD, CDS, PDP, PSDE, PRD, UPyD, Cs… Una vez más, los centristas saldremos a votar como Diógenes, con un farolillo, para encontrar el centro perdido.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY