El milagro de Almaraz

Soy extremeño nacido a diez kilómetros de la Central Nuclear de Almaraz, antes de que las Centrales Nucleares existieran. Llevo cincuenta y dos años ejerciendo ... mi profesión de médico en la zona, en concreto en Navalmoral de la Mata. Por razones obvias, conozco todos los avatares de la Central, y desde que se supo de su construcción estoy en condiciones de afirmar, que su construcción y funcionamiento durante más de cuarenta años, es un auténtico milagro.

Dudo mucho que haya habido en la historia de España una obra, instalación, empresa o iniciativa que haya sufrido la persecución constante y reiterada de Central Nuclear de Almaraz. Todo empezó cuando se supo del proyecto y se acentuó durante las obras, en la década de los setenta del siglo pasado. Todos los antinucleares: políticos, verdes, amarillos o del color que fuera, se lanzaron en tromba contra el proyecto. Las centrales sindicales, llamadas de clase, convocaron un montón de huelgas salvajes, para torpedear los trabajos. No tuvieron el éxito deseado, porque los miles de personas que allí trabajaban, desde ingenieros jefes al último peón, no estaban por la labor de perder su trabajo. Visto lo cual desistieron de las movilizaciones y cambiaron de táctica, pasaron a las manifestaciones periféricas, campañas inventadas sobre siniestralidad..., etc.

Como he dicho al principio, llevo de médico en la zona, desde el inicio de las obras de la central, en este tiempo he atendido a cientos de persona que trabajan o han trabajado en la nuclear, y a muchas más de la comarca. Puedo asegurar que tanto la siniestralidad laboral, como las enfermedades derivadas del trabajo o proximidad a la central, han sido de una incidencia muy baja. Esto no es una opinión, son datos, es estadística, es matemáticas.

Las enfermedades derivadas de su proximidad han sido de una incidencia muy baja

La incidencia de cánceres secundarios a la radioactividad, tanto en el personal que trabaja o ha trabajado en la planta, como en la comarca es el pretexto continuo y reiterado de los enemigos de Almaraz, para atacarle. Casi todos los medios de comunicación se han hecho eco constantemente de las campañas antialmaraz; especialmente relevantes han sido los programas específicos de las cadenas de televisión; cada equis tiempo montan uno, siempre con el mismo formato: proyectado en hora de máxima audiencia, presentado por un periodista o personaje muy mediático. Proyectan imágenes de la Central y comarca bien escogidas con entrevistas del presentador a algún directivo o jefe de la Central, algún alcalde del entorno o personas con alguna deformidad, mutilación o enfermos crónicos nunca falta un número considerable de ganaderos. Las entrevistas suelen ser un modelo periodístico, digno de la mejor Universidad del ramo, capciosas, demagógicas y teledirigidas a más no poder.

Los presuntos perjudicados, personalmente o por las perdidas ganaderas, se suelen repetir en los sucesivos programas, ha salido varias veces una persona con una deformidad en un pie, que achacaba a un tumor, producido por las radiaciones de la nuclear, en realidad era de origen congénito y había nacido antes de que se proyectara la Central Nuclear. Otro de los últimos perjudicados, que salió lamentándose; era un chico joven que tenia un brazo amputado, según él por un tumor producido por las radiaciones nucleares, en realidad la amputación de produjo cuando de niño metió el brazo, en una cinta transportadora. No faltaban las personas con secuelas de accidentes laborales o de tráfico que también achacaban a tumores, originados por las radiaciones nucleares.

Es digno de reseñar el caso de uno de los entrevistados, en el último programa televisivo: se trata del ínclito Carlos: militar prejubilado, sobradamente conocido en Navalmoral. Se presentó como ganadero, al que se le habían muerto cuarenta o cincuenta ovejas, por beber agua contaminada, del embalse de refrigeración de la Central Nuclear. Pocos días después, coincidí con él y le pregunté; Carlos no sabía que te habías hecho ganadero; su respuesta; tú sabes que yo el único ganado que he tenido en mi vida, son los perros de caza. Pero bueno, le dije, si te he visto en la tele, diciendo que se te habían muerto tropecientas ovejas por la nuclear, su respuesta inmediata; y si mañana vienen y me pagan otra vez, lo vuelvo a decir.

Estos programas en la comarca solo producen indignación y pitorreo, porque saben que todo es falso, los presuntos perjudicados son comprados.

De milagro se salvó del cierre Almaraz, en el parón nuclear de los ochenta, porque ya estaba en activo y era demasiado caro cerrarla. No corrió la misma suerte, Valdecaballeros, construida en la deprimida Siberia Extremeña, físicamente terminada pero que no se llegó a equipar por el parón. Ahí sigue como monumento a la necedad, en perjuicio de la comarca, de Extremadura y de todos los españoles que pagamos la factura.

Una central nuclear es una mina de oro para la comarca donde esté ubicada. El entorno de Almaraz, no es un emporio de recursos naturales, pero es la zona de mayor renta per cápita de Extremadura y Almaraz el pueblo más rico de la Autonomía.

Estos iluminados se lo quieren cargar.