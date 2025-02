Tócame los gatos

Comenta Compartir

Escasea la gamba roja y abundan los gatos. No me tranquiliza. Cuando era pequeña uno de los sonidos más estremecedores de las madrugadas de verano ... era el de los gatos callejeros copulando. El anteproyecto de la ley de Bienestar Animal (protege a los gatos libres) enfrenta a científicos y animalistas. Los científicos pusieron el grito en el cielo y los animalistas también ante la reacción de los científicos. Estoy de parte de los científicos. Algunos animalistas preparan la campaña 'No me toques los gatos'. Parece 'A los gatos, ni tocarlos', aquel documental tan loco. Los de aquí pretenden cogerlos, esterilizarlos y soltarlos otra vez para que mueran de viejos. Los científicos sostienen que los gatos representan una amenaza para aves y reptiles. Ellos suelen carecer de depredadores y se reproducen. No odio los gatos. No más que las batas, las sandalias o los mercados al aire libre. Pero los gatos callejeros no son Don Gato y su pandilla.

