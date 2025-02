Le toca mover a Infinity

La mina de litio de Cáceres se ha convertido en una partida de ajedrez en la que nadie se fía de nadie, con grandes ... intereses económicos y políticos de por medio y el futuro de Cáceres sobre el tablero. Tanto la Junta de Extremadura como el Ayuntamiento, las dos instituciones de las que dependen los permisos, ya han dejado claro que están dispuestas a escuchar y darle una oportunidad al proyecto de extracción bajo tierra que, según afirma la empresa, es el único que se plantea a estas alturas.

Le toca por lo tanto mover pieza Infinity Lithium, o a su filial Extremadura New Energies, que tanto da. En realidad lo tiene tan fácil que cuesta entender a qué está esperado. Lo único que ha de hacer es acudir a la Consejería de Transición Ecológica, decirles que se olviden del proyecto a cielo abierto que está presentado y acto seguido, sin necesidad si quiera de salir de la capital extremeña, dirigirse al juzgado de lo contencioso donde presentó el recurso contra la denegación del permiso de investigación y retirarlo. Después, vuelta a la Consejería con el nuevo proyecto bajo el brazo para que le pongan el sello en el registro de entrada.

Esto, que por supuesto es una simplificación y sin duda tiene sus aristas legales, es lo que se está esperando que haga la empresa para que Cáceres pueda empezar a tomarse realmente en serio la posibilidad de aceptar la explotación de la mina de Valdeflores. Cuando se ha preguntado al respecto a los representantes de Infinity Lithium han dicho que lo están analizando y que, si bien no lo descartan, está en manos de sus servicios jurídicos determinar el alcance de una decisión como esa. Hablando en plata, quieren asegurarse de que retirar el proyecto a cielo abierto no les perjudica ni 'pierden la vez', por así decirlo, pues no hay que olvidar que existen otras solicitudes de permisos de investigación esperando para el mismo yacimiento de Valdeflores, entre ellas la de AMG Lithium GmbH, filial de la multinacional holandesa AMG Advanced Metallurgical Group, un gigante internacional de la industria metalúrgica que ya explota una mina de litio en Brasil y proyecta una planta de tratamiento en Alemania.

Otra posibilidad es que Infinity esté dejando pasar el tiempo y pretenda utilizar el proyecto soterrado como una maniobra de distracción hasta conocer si la justicia le da la razón a su recurso, de modo que pueda seguir delante con la mina a cielo abierto, mucho menos costosa y por lo tanto más rentable. La propia empresa ha descartado esa posibilidad tanto en sus comparecencias públicas como en sus reuniones con políticos y empresarios, a quienes ha garantizado (de palabra, eso sí), que ese proyecto esta completamente descartado, incluso aunque ganen el contencioso en los tribunales. Han «pasado de pantalla», según la expresión que viene utilizando Luis Salaya en un símil con los videojuegos.

Sea como sea, las administraciones tienen ya poco que decir sobre la mina mientras no haya algún paso nuevo por parte de la empresa, que tanto desde el Ayuntamiento como desde la Junta le están animando a dar. Hasta que eso ocurra, lo demás no son más que relaciones públicas.