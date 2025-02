«Tó pá mí»

No hace falta ser experto en socio-psicología antropológica para comprobar que cuanto más reciente es la capacidad adquisitiva –ya sea de un país, ya ... de una persona– más consumidor compulsivo se vuelve. El nuevo rico desarrolla, rápidamente, una dimensión acaparadora que le impele a buscar la seguridad en una despensa llena, aunque sea de productos cuya finalidad desconozca.

Y no me refiero a la tierna acumulación que conocimos quienes tuvimos padres criados en la posguerra. Mi madre, que había conocido el hambre de los años cuarenta, se empeñaba en regalarnos kilos y kilos de harina o garbanzos que sus hijos, más que agradecer, encontrábamos un incordio en nuestras desnatadas despensas.

Y digo desnatadas como podría decir «selectivas». Acostumbrados a encontrar lineales con más variedad que elementos del sistema periódico, hemos ido transformando nuestras listas de la compra en una combinación críptica, milimétricamente calculada. Los yogures del hijo mayor han de ser bífidus, desnatados, con trozos de muesli, sin azúcar mientras los del pequeño son griegos, con proteínas y calcio, sabor stracciatella y formato líquido... Hay veces que servidora, ante la imposibilidad de decidirse por qué patatas comprar –freír, asar, lavadas, nuevas, rojas...– termina cambiando el menú y comprando calabacines.

En el primer mundo, hemos asimilado la palabra «desabastecimiento» como si del Quinto Jinete del Apocalipsis se tratase

Por eso, en el primer mundo, hemos asimilado la palabra «desabastecimiento» como si del Quinto Jinete del Apocalipsis se tratase y su sola mención provoca tal caos y desolación que, en los últimos días, cada cual se ha ido preparando de manera que el Juicio Final le pille bien provisto de papel higiénico.

Así, mientras las grandes cadenas de supermercados declaraban grandes perjuicios y subían los precios a la vez que incrementaban sus ventas en un 23%, los medios de comunicación sacaban sus apocalípticas trompetas para anunciar el desastre y sus reporteros buscaban, desesperados, estanterías vacías hasta hacernos sospechar que en lugar de en Carrefour estaban en un Ikea.

Ante la amenaza inminente y por no contradecir al telediario, el pueblo se lanzó a la caza del tetrabrik y de aquellos productos previamente indicados como susceptibles de escasear. El denostado aceite de girasol que algunos confesaban no usar, pero compraban por si acaso, la leche, en cantidades suficientes para bañarnos en ella, la harina...

Espoleada por las imágenes, servidora se acercó al súper dispuesta a discutir con quienquiera que intentase despojarme del último producto del lineal que fuese. Cuál no sería mi desilusión al comprobar que, excepto leche, no faltaba casi de nada en los tres supermercados que visité. Pensando con quién iba yo a discutir ahora, me encaminé a la caja donde una señora estaba pagando unos quince paquetes de pan de molde. Supuse que o bien tenía un negocio de cumpleaños infantiles –hipótesis que descarté porque no llevaba el típico «fuagrás» barato– o bien las rebanadas habrían adquirido quizás un uso higiénico que yo desconocía.

Por si acaso, corrí a mi librería habitual. Como era de suponer, el desabastecimiento allí ni está ni se le espera.