Desde siempre la manta ha tenido una acepción más proletaria que su pariente próximo el manto, que se identifica mejor con capas de vírgenes y ... reyes. La manta, en lo antiguo, era generalmente de mala calidad y con abundancia de liendres, hasta el punto que se convirtió en un insulto para emplear con aquellos vagos o personas ineptas: «eres un manta». Incluso los manteros siguen siendo ahora el último escalafón de trabajador autónomo. Es verdad que en la época actual y con el desarrollo de productos textiles sintéticos, la manta no es ya aquella frazada inmunda que tapaba los jergones de las ventas cervantinas, pero sigue ejerciendo con devoción su función de esconder secretamente actividades diversas; así, por ejemplo, debajo de una manta tienen lugar frecuentemente juegos libidinosos, como se encarga de mostrar el objetivo de Gran Hermano a los espectadores más morbosos.

Pero a lo que vamos. Parece que en el siglo XVII se podía saber quién era realmente cristiano nuevo y el grado de pureza de sangre, «tirando de la manta» que tapaba en las iglesias listas de judíos conversos. Hoy día sigue significando descubrir algo en lo que hay mucho interés por mantener en secreto. En efecto, tirar de la manta es una amenaza, no ya para cristianos advenedizos, pero sí para todo aquel que puede ver en grave entredicho la pureza de su honestidad. Pero salvo casos aislados, como el de Elon Musk destapando las censuras de Twitter, a menudo se queda en eso, en una amenaza. No le dio mucho resultado a Amedo tirar de la manta en el asunto de los GAL, ni a Roldán con sus enjuagues, ni siquiera a Bárcenas, a quien su status carcelario invita más a llamarle Luis el Cabrón. En efecto, parece como si tirar de la manta lo que suele conllevar es el agravamiento de condenas, razón por la cual es un recurso desaconsejado por los abogados defensores. Como el propio Villarejo, que todo se le va por la boca con lo de tirar de la manta. Recientemente hasta el Rey emérito amenazó a Pedro Sánchez con tirar de la manta si le impedía asistir al entierro de su graciosa majestad británica, como si no le preocupara demasiado la pesada manta que tapa lo suyo, de la que van tirando poco a poco. Y hasta Macarena Olona ha avisado seriamente a Vox con hacer públicas «cosillas» que sabe si no la dejan tranquila.

Ante estas hipotéticas tiradas de manta suelen pronunciarse los destinatarios con un «no tengo ningún miedo» que en algún caso realmente esconden un mecanismo de defensa para protegerse de la angustia producida por una eventual tirada de manta. Si viviera Sigmund Freud, se pondría las botas analizando estas defensas desarrolladas por el yo (ego) para manejar la ansiedad o prevenir su surgimiento. Les invito a que analicen y vayan hasta el fondo de algunas miradas y expresiones que suelen tener lugar alrededor de todas esas mantas.