Que sí, que 'pacta sunt servanda', pero los contratos o los pactos también están para no cumplirse. Mira a Kendall Roy en 'Succession', que al final de la segunda temporada había acordado asumir la culpa del imperio mediático de su familia y lo que hizo fue dar pruebas del encubrimiento criminal producido en la empresa. Bombazo en rueda de prensa. Nada es tan espectacular en la política española si se rompen los pactos o están en trámite de romperse. Cuando Pablo Casado puso a Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz del PP ya sabía lo que había. Cayetana no comprometió su futura libertad como portavoz al tiquismiqueo de su partido. Ahí había un pacto. Sí, puedes ser tú, claro que sí, por eso te pongo… Y luego, de lo dicho no hay na, como en las 'Sevillanas corraleras'. Y nada ha pasado con su apartamiento salvo el fiel retrato de los dirigentes del PP. Por otro lado, PSOE y Unidas Podemos firmaron un acuerdo de coalición. Y ya saben que en uno de los puntos ratificados estaba la derogación de la reforma laboral de Fátima Báñez (recordemos que Díaz, la ministra del extraño prestigio, no sabía ni lo que era un Erte).

En 1975 se estrenó 'La naranja mecánica' en la Seminci. La Warner había ofrecido la película, pero Kubrick se enteró (¿Valladolid?) y dijo que nanay. Carmelo Romero, director de la Seminci, convenció a Kubrick diciéndole que la iban a exhibir en la universidad. Y luego no lo hicieron, pero Romero justifica que uno de los cines estaba lleno de universitarios. Hubo un aviso de bomba en una sala (en esa época era bastante habitual) y Romero asumió la responsabilidad de no hacer caso.

Yolanda Díaz avisa a Sánchez de bombas y es Pedro el que se hace los tirabuzones.