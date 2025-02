El tiovivo de Tambury

Comenta Compartir

Mi amigo Tony –otro periodista– trabaja en la Tambury Gazette, un pequeño periódico de un pueblo aún más pequeño de Inglaterra. A menudo las historias locales que Tony cuenta a sus lectores no darían ni para medio titular en un periódico medio serio. Pero eso ... no importa ahora. Porque, en realidad, el problema es que a Tony le ocurre lo que a mí: que teniendo tantas veces la felicidad justo delante, no la ve. Tony había conocido a su mujer Lisa en el típico campo de la feria, en medio de los cacharritos y las atracciones, al lado del tiovivo. Y fue inmensamente feliz junto a ella. Pero desde que ella falleció, mi amigo vive muy enfadado. Tanto que parece que Dios le hubiera entregado la exclusiva mundial de la rabia, porque no hace más que abrir la boca y disparar a todo el que pasa por su lado. Y aunque a mí –la verdad– su mal humor me hace gracia, no dejo de pensar que un día Tony me disparará sus balas. Porque Tony es profundamente infeliz y hace todo lo que está en su mano para no dejar de serlo.

Tony, ahora, no soporta a Kath, que es la encargada de la publicidad en el periódico. Y yo, que estoy un poco enamorado de Kath, desearía que mi amigo se fijase algo más en ella porque –créanme–, ¡Kath es la vida! Sin rendirse nunca, cada mañana aparece en la redacción con su bolso repleto de esperanza, segura de que ese será el día en que sus sueños se cumplan. Y con la fe intacta de un niño sale a la calle a vender faldones de publicidad a los dueños de las tiendas locales, dejando sobre su mesa un portafotos vacío, que me recuerda muchísimo a uno de esos souvenirs que te llevas a casa después de un verano cualquiera. Y que, como está repleto de bolitas de poliespán, al agitarlo provocas una pequeña tormenta de nieve que, cuando se calma, deja caer al suelo sus copos de mentira. Como, a veces, la esperanza de Kath se cae de su bolso y ella siente que, quizá, nunca sucederá todo aquello que anhela. En los momentos finales de ‘After life’ –y prometo no estropearles el cierre–, Tony regresa como cada año a ese campo de la feria donde él y su mujer se conocieron, en medio de los cacharritos, justo al lado del tiovivo. Y a medida que las luces se encienden y la música suena, también el resto de los seres humanos incompletos e imperfectos que habitan el pequeño universo de Tambury, parecen encontrar su lugar. Y montados en sus columpios, dejan sus piernas suspendidas en el aire. Y yo, al verlos sonreír, pienso que de verdad van a echar a volar… como Peter Pan. Y se me ocurre que la felicidad, casi siempre, se esconde en la infelicidad cotidiana e inevitable de la vida. Así que, en unos días, cuando lleve a mis sobrinos a ese tiovivo navideño que tanto les gusta, voy a guardarme las balas en la boca y agitar con fuerza el poliespán del portafotos que también tengo sobre mi mesa. ¡Y voy a estar alerta! ¡Muy alerta! Para que, esta vez, cuando el tiovivo gire, la felicidad sepa que la estoy viendo. Feliz Navidad.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión