La tinta del calamar

No hay charla literaria sobre novela negra donde no se afirme que este género es el más adecuado para denunciar las injusticias sociales. Se da ... por hecho que el compromiso ideológico es uno de sus atributos naturales, como arrojar tinta es propio del calamar. Y que ahí radica la razón de su actual éxito. Se espera que sus autores se calcen las katiuskas y se pongan a remover el fango de las cloacas, a chapotear entre los lixiviados de la convivencia, entre las herrumbrosas piezas de los desguaces sociales y Si los escritores son «las antenas de la especie», como afirmaba Pound, el novelista negro, dicen, es el mejor orientado, el que mejor sintoniza las frecuencias del malestar comunitario, las aísla de interferencias y las convierte en ficciones. El escritor de novelas negras, dicen, debe ser el proveedor, el Amazon del compromiso literario.

Sin embargo, a mí me parece uno de esos tópicos perezosos que, quizá acertado en el momento de su emisión, es acogido favorablemente, adquiere enseguida velocidad e inercia, se incrusta en la tradición, deambula por revistas y periódicos sin que nadie pueda detenerlo y va rodando de reseña en reseña sin ser cuestionado durante décadas, cuando ya se ha quedado obsoleto y nadie recuerda de dónde surgió, porque ni siquiera históricamente el género nació con esa vocación. Al contrario, durante mucho tiempo la novela negra fue un género claramente reaccionario que en el desenlace siempre restablecía el 'statu quo'. Desde los tiempos de Hesíodo, la denuncia de las dolencias del mundo fue una encomienda de la poesía y, en menor medida, del teatro.

No sólo la novela negra no tiene ninguna obligación de convertirse en la vigía moral de la sociedad, sino que sería peligroso que se dejara en sus manos un asunto de tanto interés general. Porque el compromiso es un concepto peligroso que hay que manejar con sumo cuidado, como si se transportara dinamita. Es una espada de doble filo que corta hacia la izquierda y hacia la derecha, que brota en las dos trincheras, en la de la revolución y en la de la reacción, en la del progreso y en la de la tradición, y en cada una tiene trapos sucios que esconder. El compromiso es un peligroso comodín que lo mismo sirve para póquer de reyes que para póquer de reinas, para las espadas como para las copas, para los oros como para los bastos. Cada una de sus tendencias encuentra motivos para gritar sus deberes morales con el mundo, casi siempre con voz altisonante y con protopalabras plasmadas en manifiestos aburridísimos. Por sí mismo, el compromiso no implica necesariamente la bondad de la causa. Tan comprometidos estaban los kamikazes japoneses en Pearl Harbour como Paul Tibbets al mando del Enola Gay cuando dejó caer sobre Hiroshima la primera bomba atómica. Tan comprometido Anders Breivik vaciando los cargadores de sus armas contra adolescentes noruegos como Mohamed Atta cuando estrelló su avión contra una de las Torres Gemelas. Y no creo que la intensidad de sus odios fuera muy diferente. Tan comprometido estaba Chateaubriand con la monarquía francesa como Jacques-Louis David con el terror jacobino. Tan comprometidos estaban Filippo Tommaso Marinetti o Gabriele D'Annunzio con el fascismo como Jean-Paul Sartre con el comunismo o Pablo Neruda contra los espantajos de las dictaduras sudamericanas. Tan comprometido estaba Bertrand Russell con su ateísmo como Georges Bernanos con su catolicismo. Tan comprometidos los politburós como las gestapos. Tanto en el Kremlin como en la Casa Blanca hay autores bajo nómina componiendo odas al Zircon o al Trident. Y todos ellos, tirios y troyanos, están convencidos de saber cuál es el camino a recorrer para construir la mejor sociedad.

¡Mal asunto cuando los escritores comprometidos sienten que deben colaborar en una causa política y, con actitud de sacristanes o de sumisos nuncios de las utopías milenaristas, se convierten en cómplices de esas ideologías totalitarias de uno y otro signo que con tanta frecuencia justifican la utilización del mal para llegar al bien, en voceros de su propaganda, en proveedores de sus discursos ministeriales!

Además, ¿acaso no resulta vanidoso por parte de un escritor atribuirse una perspicacia oracular, una capacidad mesiánica y la presunción de que su talento literario también brilla en el terreno moral? ¡Qué presunción la de quien se considera capacitado para dictar a sus contemporáneos lo que deben pensar o hacer!

El verdadero escritor se hace en el silencio de las bibliotecas y no en el griterío de las sedes de los partidos políticos. Además, no está claro que, hoy por hoy, haya intelectuales con el coraje moral de Albert Camus, de George Orwell, de Czeslaw Milosz, de Bertrand Russell, de Günter Grass o Rafael Sánchez Ferlosio. O, como en siglos pasados, de Voltaire o de Diderot en Francia y de Lessing en Alemania, decididos a levantar la voz desde una independencia no viciada por ningún partidismo, es decir, buscadores imparciales de la verdad, no esclavos de esas ideologías que siempre terminan aterrorizando a la gente de a pie.