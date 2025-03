Están los peluqueros en guerra contra los dermatólogos, que los acusan de haber expandido un brote de tiña. Según ellos, el hongo se ha extendido ... desde las peluquerías masculinas, de cuya proliferación hablé aquí hace unos meses.

Si la acusación es cierta, imagino el enfado de los clientes: vas a la peluquería para salir más aseado y compuesto y sales llevándote un okupa en la piel. Un okupa silencioso, pero irritante, que se esconde detrás, donde no lo ves, que se alimenta de tus reservas y al que no resulta fácil desalojar. Y lo novedoso es que si antes esta plaga mantenía una estrecha relación con la suciedad, ahora aparece en nucas limpias, fuertes, aireadas, masculinas. El hongo no se esconde en las rastas, sino en el rapado militar.

Frente a los piojos, que aparecían de vez en cuando en cabezas y en aulas, de la tiña solo sé lo que leí en las páginas de ‘El camino’, de Delibes, aunque luego resultaba que las calvas de Germán El Tiñoso no se debían a la tiña, por más que se empeñara doña Lola, la Guindilla, en curárselas con una pomada.

El pelo es mucho más que un adorno en lo alto de la cabeza, y bien lo saben ahora mismo las valientes muchachas de Irán, que por el derecho a mostrar sus cabellos gritan y mueren en las calles de Persia y en los calabozos de los viejos ayatolás, sordos al grito universal de libertad capilar. Más le valiera poner sus barbas en remojo.

Consciente de su relevancia estética, la literatura siempre ha cantado al cabello, consolidando el diálogo entre el cuerpo y una escritura cansada de tanto recurrir al alma y a las palabras serias, esdrújulas y polisílabas. Homero hizo múltiples referencias a las fuertes y doradas cabelleras de sus héroes. Ni un solo poeta del Siglo de Oro español se abstuvo de versificar sobre el cabello femenino con toda la artillería retórica que tuvieran a mano. Y no dudo de que lo mismo ocurre en las líricas áureas de todos los idiomas. Tomando el tema por los pelos, recuerdo ahora, además, que el padre de Pablos, el Buscón, era barbero, aunque se decía ‘tundidor de mejillas y sastre de barbas’; con una simple frase capilar, con un detalle dérmico, el genio de Quevedo reveló el carácter del personaje. Cuando hay talento literario, hablando de la silueta también se está hablando del dintorno, y hablando del peinado se está hablando de la cabeza en que se asienta. Don Quijote utiliza una bacía de barbero como yelmo. Las trenzas de Rapunzel protagonizan el cuento de los hermanos Grimm. Y en la melena reside el secreto de la fuerza de Sansón.

Un amigo historiador me cuenta que Demóstenes, además de practicar con piedras en la boca para corregir su tartamudez, solo se afeitaba la barba de la mitad del rostro, para no salir a la calle cuando se encerraba a preparar sus discursos. Y ese dato me trajo a la memoria un cuento de Leo Perutz, ‘El nacimiento del Anticristo’, donde a los presos se les rapaba solo media cara para dificultar su huida.

Con emoción recuerdo siempre el magnífico poema ‘De senectute’, de Irene Sánchez Carrón, que comienza «Cuando yo era muy niña / las viejas se peinaban como diosas». Sus versos me evocan una imagen que contemplé muchas veces en mi infancia rural: un corro de ancianas que, para ser felices, solo necesitaban la visita de un nieto, una silla para descansar al sol en los días fríos, alguien con quien charlar y el momento del peinado. Al atardecer, se sentaban en corro en la calle, armadas con un peine, un relleno de lana con forma de ocho y una palangana de agua limpia –sin necesidad de rulos ni de bigudís– para oficiar un ritual de higiene capilar que no sé si se aplicaba con el mismo rigor a todas las partes del cuerpo. Unas a otras se lavaban y peinaban con jeito y mimo el pelo largo y blanco y se lo recogían en lo alto de la cabeza con el relleno, antes de tocarse con un pañuelo o con la peculiar gorra de Montehermoso, de tan airosa forma y tan alegre colorido. Luego, comenzaban a tabletear las agujas de hacer punto.

El actual brote de tiña es otro aviso de que virus, bacterias y hongos no desaparecen con la asepsia de la modernidad y siguen ahí latentes, escondidos, a la espera de un resquicio para colarse en los dominios de la salud. El propósito de todo organismo es seguir viviendo y reproducirse, y el hongo de la tiña, que se alimenta de la capa externa de nuestra piel, ha encontrado una forma de reproducirse por contacto a través de las maquinillas eléctricas, que tienen muchos más recovecos y escondites que las limpias tijeras y navajas de antaño.

La tiña viene a indicarnos una vez más que la salud general de una sociedad es, de una u otra forma, responsabilidad de todos, de los de arriba y de los de abajo. Todo está relacionado y no solo son necesarios los buenos médicos, también son necesarios los buenos y limpios peluqueros, del mismo modo que para construir una buena casa no sólo se necesita un buen arquitecto, también se necesita un buen albañil. Cuando se rompe ese equilibrio, es muy probable que nos salgan ronchas y nos martirice el picor en el cuero cabelludo.