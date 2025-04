El timo del bienestar

El bienestar, aplicado a un solo individuo, define aquel estado en el que la persona está saciada, descansada y sin preocupaciones importantes. Es antigua la ... intención de los países avanzados de promover un estado de cosas que permita generalizar esa satisfacción a toda la población para conseguir ese 'estado del bienestar' que se viene persiguiendo desde la Gran Depresión y al que solo se han acercado algo los países nórdicos.

Es una evidencia que existen imponderables cíclicos que, gracias a la globalización, dificultan grandemente el conseguirlo (crisis económicas mundiales, pandemias, guerras inesperadas…). Siempre he sido bastante escéptico en admitir esa posibilidad idílica de habitar una sociedad que nos tenga solucionado el presente y el futuro a cambio de nada, pues me recuerda demasiado a novelas como 'Un mundo feliz', de Aldous Huxley, o 'Walden Dos', de B. F. Skinner. Desgraciadamente, en los tiempos convulsos que corren ahora, ya son bastantes más quienes piensan que esa sublime pretensión está haciendo agua.

Teóricamente el 'estado del bienestar' consiste en que el Estado provee, por un lado, servicios y garantías sociales para la totalidad de la población (pensiones universales, educación gratuita para todos, asistencia médica y hospitalaria) y, por otro lado, derechos y libertades que posibiliten también vivienda y trabajo digno para todos. Según esta premisa y centrándonos en la situación de España, con una cifra de desempleados que todavía cabalga en los tres millones, ya se está quebrando ese modelo desde los derechos sociales, por no hablar de la otra quiebra, la de las garantías universales que tampoco se pueden pagar. El umbral de la pobreza está subiendo, por mucho que se intente elevar el salario mínimo o se propongan subsidios sociales universales. En unas coyunturas de crisis se ha optado por el recorte (como pasó en la crisis financiera de 2009); en otras, como en la pandemia, por poner a tope la máquina de fabricar dinero, a costa de acariciar la quiebra de los estados. El recorte afecta a la base de ese malhadado estado del bienestar, ya lo hemos visto. Pero la sobrefinanciación conduce a la bancarrota de generaciones futuras, que tendrán que pagarlo. Todavía no hemos dado con la tecla.

Ya son bastantes más quienes piensan que esa sublime pretensión está haciendo agua

No faltan corrientes de pensamiento que consideran una falacia esto del estado del bienestar: si individualmente los ciudadanos no pueden permitirse un cierto nivel de 'bienestar', ¿qué motivo hay para que sí se pueda conseguir colectivamente? De esta opinión es Leonard Peikoff y los objetivistas. Otros autores más próximos, como el español Santiago Niño Becerra, arrojan también serias dudas sobre el mantenimiento de la utopía del bienestar, estrechamente unida a un capitalismo al que parece que le quedan solo unas décadas antes de desembocar en algo que de momento solo se vislumbra en forma de quiebra. En circunstancias como las actuales los individuos se olvidan de las utopías y buscan de nuevo su bienestar particular: mi trabajo, mi sueldo, mi pensión, mi casa. La colectividad que se busque la vida.