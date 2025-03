El tigre chino

Si todo ha ido bien, el pasado viernes llegó a Cáceres la brasileña afincada en Barcelona Angélica Satiro a exponer sus innovadoras prácticas pedagógicas invitada ... por el sindicato PIDE, en torno a lo que se conoce en gran parte de países del mundo como Filosofía para Niños y que en Extremadura representa Lourdes Cardenal. El sábado por la mañana, en unas jornadas abiertas por el profesor Antonio Colino en la Casa de Cultura de Cañamero, cuatro hijas del pueblo, científicas profesionales, van a contar a los asistentes, su experiencia en Biología (Julia Audije Gil), Matemáticas (María Pazos Morán), Ingeniería (Sandra Louise Pierce) y Musicología (Amparo Plaza). Esta última, con Mirian, Maite y Alexandra, pondrán las notas y los acordes que armonicen el acto. Si volvemos a Cáceres, ya de noche, tenemos los Sábados Flamencos del Ateneo en su tercera sesión, con una sala de columnas llena y entusiasta de personas que ignoran lo que vale que allí tenga Cáceres sitio permanente para hacer cultura.

La segunda parte de esta columna de papel, quiero dedicarla al viernes 14 en Hervás a raíz de la conferencia impartida por el profesor de la UEX, Juan García Pérez como apertura a los trabajos del 9º Foro del Club Senior con el tema del regionalismo en Extremadura, muy socorrido porque viene a ser como las meigas y las brujas: nadie cree en ellas pero haberlas haylas. Habíamos escuchado antes unas palabras muy optimistas del Presidente de la Junta, y en las intervenciones que siguieron a la conferencia y luego a la imposición del escudo de oro al fundador del club, José Julián Barriga, aparecieron las reivindicaciones de los diferentes tipos de extremeños, que son tres: solo de nacencia, los de nacencia y vivencia, y los melancólicos.

Todos queremos que las cosas mejoren y, al menos desde 1900, el regionalismo surge en proyectos, libros y manifestaciones con la foto de familia de «Los santos inocentes», la dehesa, las viñas y los olivares en cuadros de Hermoso, Covarsí o Cañamero y, últimamente, trenes, muchos trenes con gente, bolsas y maletas en el campo, no en una estación. Le pregunto al Buda y me dice que sí, que de buenas intenciones están las hemerotecas llenas y que la sensación generalizada de que venimos siendo tratados malamente por el Estado resulta cacofónica e inútil. Eleva su mirada al cielo y, por lo bajini, me dice que a ver si lo arregla un tal Vara porque a nuestro karma ahora le toca el tiempo del tigre, o sea, coraje, sabiduría y mayoría absoluta.