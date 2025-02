Comenta Compartir

El discurso de fin de año del presidente de la Junta de Extremadura tuvo constantes alusiones a la ambición, a las oportunidades, a la esperanza ... y a una ristra de adjetivos que nada o poco tienen que ver con la realidad que viven los extremeños. Hace pocos días veíamos como el hospital Materno de Badajoz se inundaba ante la incompetencia de nuestros gobernantes. Y no es la primera vez que ocurre, la sanidad extremeña está abandonada por la Junta y es una muestra más del agotamiento de un supuesto gobierno progresista que lleva años agonizando y anclado en el pasado. Pero no solo la sanidad, durante el temporal Efraín la carretera entre Cáceres y Badajoz se hundió provocando un enorme socavón y un mes después aún no ha comenzado la obra para su arreglo. Ante esto la Junta se mantiene pasiva, sin levantar la voz y sin reivindicar una comunicación digna como es una autovía que comunique las dos capitales de provincia. Y del tren mejor ni hablamos, ni es AVE, ni es rápido, ni ha dejado de sufrir averías, incidencias o retrasos. Nos tienen en el vagón de cola como ciudadanos de segunda y aun así Guillermo Fernández Vara llena su mensaje de palabrería bonita y electoralista por la cercanía de la campaña electoral. Y es que en algo tiene razón Vara, Extremadura será una tierra de oportunidades siempre y cuando el socialismo abandone el Gobierno.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora