Tierra de gloria

Recuerdo el día en que, hace treinta y cuatro años y con plaza fija en Madrid, conté a un compañero que me mudaba a Extremadura. ... Recuerdo, exactamente, su expresión de «¿de verdad?», «¿al fin del mundo?».

Y recuerdo, también, al mismo amigo, visitándome poco tiempo después, exclamando «¡qué bien se está aquí!».

Vine de la capital huyendo del lío y los atascos; del miedo a salir de noche; de los desplazamientos larguísimos comprimida en un vagón de metro; de mañanas perdidas en algún trámite que nunca se resolvía.

Hallé una ciudad amable, donde la gente no volvía temerosa la cabeza al caminar, donde no era necesario quitar el radiocasete del coche y donde el tiempo no se perdía en no-lugares aburridos, sino en charlas intrascendentes que relajaban el alma. Me recuerdo andando con el paso madrileño acelerado y cómo el primer día que salí a lo que creía pasear se me acabó la ciudad sin apenas haberla degustado. Intuí entonces que aquí, en esta tierra afable, el camino sí importa porque las piedras acompañan y envuelven, te hablan y, con su sereno permanecer de siglos, te enseñan que, al cabo, correr no sirve de nada. La intuición se hizo vida. Y aprendizaje.

En este extremo duro al sur del Duero, aprendí a aprender. A observar grullas en Navalvillar de Pela, linces por el Matachel, escuchar la berrea en la Sierra de San Pedro y a encontrar paz en la dehesa y excitación en Monfragüe. Contemplando la historia corroboré cuán breves somos: las milenarias manos de Maltravieso, los ecos irresolutos de Tartesos y el tesoro de Aliseda, la grandiosidad de Roma en Mérida o Alcántara, el legado árabe en Badajoz; los palacios renacentistas de Trujillo; el Temple de Jerez; la blanca belleza de Zafra o la modernidad hecha arte del Helga de Alvear cacereño.

He aprendido a sostribarme sin hacerme una pitera y a atrochar sin escarrancharme. Soy una mijina farraguas y, tocante a patatera, bastante lambuza. En resumen, soy extremeña de vocación, que no es mala forma de ser de un lugar. Quiero a esta tierra que me ha dado una vida tranquila, llena de buenos momentos y mejores amigos. Me duelen las estadísticas, las que nunca nos ponen bien y, sin saber la fórmula del progreso, he intentado transmitir a mis alumnos, futuro de todo, un amor por la tierra sin pequeñez de miras. Defendiendo lo genuino, pero sin perder el tren de lo universal -¡ay, el tren!

Extremadura es rica, muy rica, a pesar de siglos de expolio y de ser siempre la hermana pobre. Es bella, variada, con una cultura ancestral y tradiciones casi mágicas que no deberíamos canjear por promesas de riqueza sucia y dinero que, al final, se lleva más que trae.

Han pasado los años. Esta tierra se ha rejuvenecido y yo he envejecido en ella. Ambas nos hemos acostumbrado a mimarnos y, ahora, volviendo la vista atrás, sé, positivamente, que hice bien eligiéndola.