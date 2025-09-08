HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Midiendo las palabras

Tierra de gloria

ANA ZAFRA

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

Recuerdo el día en que, hace treinta y cuatro años y con plaza fija en Madrid, conté a un compañero que me mudaba a Extremadura. ... Recuerdo, exactamente, su expresión de «¿de verdad?», «¿al fin del mundo?».

