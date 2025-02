El tiempo pasa rápido y no vuelve

Nos encanta entregarnos a los sueños, nos imaginamos volviendo al ayer, a momentos en los que podíamos reír con más entusiasmo o vernos libres de ... preocupaciones, sin haber sufrido o sin haber herido a nadie; aquellos días felices que pasaron rápido, se quedaron en el ayer. No nos engañemos, los días transcurren y el tiempo, aunque lo deseemos, no vuelve.

Construimos sueños lejanos, los acariciamos desde lejos, posponemos nuestra lucha por ellos, hasta dejamos ir las oportunidades, porque creemos que después será mejor y habrá más tiempo, pero cuando menos lo pensemos y queramos intentarlo de nuevo, todo habrá pasado, será demasiado tarde.

Muchas veces no pensamos en lo que hoy tenemos y que mañana tal vez no esté; seres queridos, oportunidades, amor, cariño, atenciones, trabajo, tesoros que no valoramos en su tiempo y que cuando queramos disfrutarlos, ya no los tendremos, habrán pasado, se los habrá llevado el mismo tiempo. La vida no es comprada, nada es eterno... todo pasa en el tiempo.

Las personas de cierta edad podemos llevar a cabo un ejercicio muy sencillo: si comparamos nuestros diez primeros años de vida con estos diez últimos que acabamos de vivir, seguramente tendremos la impresión de que los de la infancia duraron muchísimo más. ¡Cómo nos cundía el tiempo entonces, cuando los veranos eran interminables y un año parecía una vida entera!

Los niños no se quedarán siendo niños, cada día que pasa van creciendo... y más tarde que temprano se irán del nido y volarán lejos, ya no volverán a ser niños, y el tiempo que no compartimos con ellos no será igual, ya habrán crecido. El tiempo no hay quien lo pare, pasa y nunca vuelve.

Vivimos en constante cambio, en constante evolución, sumidos en rutinas estresantes, viendo como el tiempo se nos escapa de las manos sin que seamos plenamente conscientes de ello.