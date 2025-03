El tiempo, el olvido y los libros

Por fin he llegado a los 40 años, digo por fin porque desde que empezó este 2022 llevo pensando en ellos, en los sueños no ... cumplidos y en las múltiples frustraciones que se me han ido acumulando en los cajones. Por cierto, los mismos años que la reina Beyoncé, diva de la que algunos dicen casi con desprecio que se ha hecho mayor. Las divas son divas siempre, tengan la edad que tengan.

Es curioso cómo en nuestra cultura nos empeñamos en ver el paso del tiempo como algo malo, cómo desechamos lo viejo, lo usado e intentamos reemplazarlo todo, desde las cosas más insignificantes hasta nuestros propios rostros.

Recuerdo un eslogan que hizo famoso Adolfo Domínguez allá por los 80 (más o menos cuando yo nací), y que decía algo así como que la arruga es bella. Las hay quienes como yo seguimos aferradas a esa idea y reivindicamos arrugas y canas. Aunque con el corazón en la mano os digo que he avisado a mi peluquero para que me advierta cuando mis canas se conviertan en un horror.

Del paso del tiempo no me dan miedo ni canas, ni arrugas, insisto en su belleza, la flacidez o la falta de colágeno. Me dan miedo las pérdidas (de todo tipo), el olvido.

Habla sobre ello Nora Ephron en un libro que es una delicia y que se ha convertido en la última sensación editorial del suelo patrio pero que en Estados Unidos ya tuvo un enorme éxito. Se llama 'No me acuerdo de nada' y dice cosas como «en cierto modo, he desperdiciado mi vida. Porque, si yo no la recuerdo, ¿quién la va a recordar?».

También dice «soy vieja. Tengo 69 años. En realidad, no soy vieja. Viejo de verdad se es a los ochenta» (lo dice Nora, no yo, que me perdonen los de 80). El caso es que esta afirmación de la escritora me ha recordado a mi madre que en breve cumple 70 años.

Mi madre cuando me habla de alguien de su edad siempre me dice, «una muchacha como yo» y yo, inevitablemente, me río y le recuerdo, con cierta crueldad, que ya no es una muchacha.

Prometo que nunca más me reiré. Me maravilla, ahora puedo verlo, que aún siga sintiéndose como esa chica risueña y sociable que es, extrovertida y con ganas de celebrar por todo lo alto un nuevo cumpleaños. Como Beyoncé ella nunca envejecerá.

Escribe Nora sobre la vejez, sobre ese sentimiento de pérdida pero también sobre otras maravillas de una vida alucinante que me gustaría vivir, como periodista en Nueva York o guionista de Hollywood.

Hoy quería escribir sobre el amor a los libros y cómo son capaces de salvarnos la vida en los momentos más oscuros. Por eso agradezco las mil vidas regaladas como esta de Nora Ephron pero también la de Emma Bovary, la de mi Karenina, Jane Eyre o tantas y tantas otras, gracias por dejarme ser todas ellas, espero no olvidaros nunca.