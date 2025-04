Hay un momento para todo y un tiempo para cada cosa bajo el sol: un tiempo para nacer y un tiempo para morir; un tiempo ... para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado…» (Eclesiastés 3). Así debería ser, y así era en una vida marcada por los ciclos naturales.

De este modo, cuando llegaban los días donde se adivinaba el final del invierno era el tiempo de Don Carnal, donde todo exceso estaba permitido antes de entrar en la sobriedad de la Cuaresma, no solo en sentido religioso, sino como inicio de un ciclo de duro laboreo para preparar la tierra para la primavera.

Llegaba esta tras la Semana Santa y enlazaba con el ciclo de la cosecha, cuyo fin se celebraba y celebra con romerías o festividades como San Juan. Después, de nuevo a la labor hasta que la Virgen de Agosto nos anunciaba que el tiempo de estío empezaba a declinar y era el momento de prepararse para el otoño y, más adelante, Todos los Santos nos decía que llegaba el invierno, la oscuridad y el frío y más nos valía hacer acopio de todo lo necesario.

Y, como digo, así debería ser y así era. Ya no, parece que nos estamos volviendo locos. Ya no se respeta nada, ni a nadie, y menos en lo que atañe a la acción política. Por ejemplo, no es que las campañas electorales sean más largas, es que parece que siempre estamos en campaña. Es decir, postulados maximalistas, desprecio por el consenso, líneas rojas, inflexibilidad y ataques despiadados.

Y promesas, un mercadillo de propuestas a cuál más radical, más impactante, más populista, porque se busca el efectismo del corto plazo y la militancia del ‘o conmigo o contra mí’. Ya no hay ciclos electorales que se abran y se cierren, puesto que la política partidista nos atrapa en un bucle inacabable que, como toda búsqueda de la satisfacción inmediata, nos lleva a la postre al desencanto, la desconfianza y el peligroso distanciamiento de la esencia de la política con mayúsculas, esto es, una noble actividad que implica diálogo, consenso, debate, desarrollo y altura de miras en pos de un bien común.

Inevitablemente, este modo de hacer contamina la actividad legislativa, que debería transmitir seguridad y estabilidad. Y ahora no, ya las leyes no perduran, se modifican una y otra vez al albur de, otra vez, el corto plazo y el regate corto.

Lo hemos visto con la ley del ‘solo sí es sí’: precipitación, consecuencias indeseadas, enroque obstinado, rectificación, prisas de nuevo, parón, incertidumbre… y todo eso en unos pocos meses.

Otro tanto ocurre con la reforma de la reforma laboral: solo tiene un año y fue fruto del acuerdo, pero en estos doce meses se ha modificado subrepticiamente al son de intereses ajenos a su naturaleza. De nuevo, algo hecho para durar y dar seguridad jurídica se transforma en incertidumbre y desconfianza.

Esperemos que el tiempo de reflexión a que invita la Cuaresma rectifique esta deriva y volvamos a Eclesiastés 3. Aunque me temo que más bien se cumplirá Marcos 4, 16-17: «Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo; pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que sólo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen». Feliz carnaval y mejor cuaresma.