El tiempo del alcalde de Badajoz

Después de asistir a la II Caminata de la Lucha Contra el Cáncer, celebrada este fin de semana en Badajoz, me he dado cuenta de ... que tienen razón nuestro alcalde (no tiene tiempo) y los ediles del Ayuntamiento de Badajoz, Qué bonita queda la foto de todos ellos con los miembros de Protección Civil y amigos.

Al alcalde le solicité una reunión allá por noviembre del año pasado y no recibí respuesta, entregué otro escrito en el registro del Ayuntamiento el 24 de enero de este año con una recogida de firmas por parte de algunos vecinos y obtuve la misma respuesta que la anterior (ninguna), le envié un email el 10 de marzo y a las 10,30 horas del día 11 del mismo mes recibí una llamada de teléfono, de un señor del Ayuntamiento hablando en nombre del alcalde en la que me comunicó que tiene muchos compromisos y que atendería mi petición en breve, aunque aún está sin respuesta. El alcalde tiene muchos compromisos (fotos en eventos, carril bici, la Policía Local...), pero el asunto que nos ocupa puede ser bastante serio: la problemática de la Asociación de Vecinos de Pardaleras. Luego dirán que ignoraba todo y se encogerán de hombros. Entiendo que tenga muchos compromisos, pero podía haber dado una respuesta, aunque sea negativa, a un vecino de su ciudad.

