Ya han tenido tiempo

Mi viaje de aprendizaje del español ha sido poco ortodoxo. Es un camino que comenzó en los pueblos fronterizos de México y continuó a través ... de los Andes en Perú hasta lugares como las selvas de Colombia y los llanos de Venezuela. Pero no me lo tomé demasiado en serio hasta que me instalé aquí en la tierra que lo vio nacer.

Cuando digo serio no me refiero necesariamente a hincar los codos memorizando los tiempos verbales y descubriendo las infinitas delicias que el subjuntivo nos depara a los no nativos, sino a una aventura de cómo el idioma es un compendio de sabiduría popular. Como suelen afirmar, decir refranes, es decir verdades.

Más que una trayectoria académica que ha tenido lugar en clases y bibliotecas, mi educación ha sido más práctica. Ha sido un peregrinaje emprendido al escuchar y usar el idioma tal y como se habla en los templos más sagrados de este país. Santuarios que no tienen igual en todo el mundo y lugares donde a medida que el vino baja, suben y salen las palabras: el bar español.

En mis viajes he aprendido que donde fueres, haz lo que vieres. Y es en estos bares donde he descubierto que el mundo es un pañuelo y que la sangre no llega al río y que por muy mal que se pongan las cosas, no te pueden quitar lo bailao.

Aprender otro idioma es un viaje que nunca termina y lo recordé el otro día sentado en un bar de un pueblo de Málaga. Mientras disfrutaba de mi vermut, escuché a uno de los parroquianos decir: «Quillo échame dos cañas y da una patada al olivo». Me quedé perplejo durante un rato y no pude entender a qué se refería hasta que llegó el camarero con sus dos cervezas y unas aceitunas para acompañarlas.

Por muy bonito que fuera la Costa del Sol, la cabra siempre tira al monte y yo tenía que organizar mi viaje de vuelta. Uno que era un poco más complicado de lo habitual porque tenía algunos asuntos en Madrid antes de volver a casa.

Fue entonces cuando recordé que Pedro Sánchez y el Rey habían estado recientemente en Extremadura para inaugurar el AVE. Aunque fuera difícil de creer, que después de tantos años de promesas incumplidas, por fin iba a llegar.

¿O no?

Del dicho al hecho va mucho trecho.

Me conecté a la página web de Renfe pensando en un viaje rápido a casa cuando me di cuenta de que, si bien el viaje supuestamente duraba menos que antes, si no hay más incidencias, mi tren de Málaga a Madrid había tardado aún menos y tenía que recorrer 250 kilómetros más.

Entonces me vino a la mente otra frase española que me encanta, simplemente estaban haciendo el paripé. El PSOE sabe que ellos se habían creado la fama aquí en la región y hace tiempo que se echaron a dormir. Extremadura, es la verdadera casa de herrero. El subdesarrollo crónico es tan flagrante y después de 35 años nos siguen ofreciendo gato por liebre. El que calla otorga. ¿Dicen que esto es sólo el principio? A otro perro con ese hueso.