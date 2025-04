Acabo de abrirme una cuenta en Twitter. Resulta que, rondando los sesenta, me encuentro tecnológico y social como para compartir ideas y adoptar todas aquellas ... que considero nuevas y aprovechables.

Estoy en la raya de los que se manifiestan bajo el lema de «soy mayor, no tonto» pero aún no me he descolgado de la tecnología, la música actual (reggaetón, rap, dream, indie rock, etc.) y las finanzas modernas, no obstante apoyo el lema y la campaña de los mayores.

Pues bien, hace años que el festival de Eurovisión carece de interés para mí, cuando de repente a través de la red del pajarito, me entero de que en el Benidorm Fest se va a dilucidar nuestro representante para tan importante meeting musical. De entrada, lo de Benidorm Fest me trae el recuerdo de la pureza de un Festival inmaculado, puro y casi cristalino, donde triunfa lo bueno y no hay intereses. De ahí su interés.

Malpienso en el show de Truman, donde todo estaba orquestado, y recuerdo el precio del combustible, de la luz, de la cesta de la compra... y al final, exclamo: viva la pandereta

Dos temazos polarizan la opinión del respetable: Tanxugueiras, topónimo sin traducción posible del gallego, suerte de fincas, nombre de tierra que eligieron tres chicas para presentarse como opción Folk-Rock-Tribal con una impactante puesta en escena y cantando en galego un tema llamado precisamente 'Terra'.

El otro tema, 'Ay Mamá' de una chica llamada Paula Ribó o su nombre artístico Rigoberta Bandini, convierte la canción en un himno feminista que transmite, una actuación fuerte e intensa, una representación que no deja a nadie indiferente, tanto por el vestuario como por el escenario presidido por una teta mundial, o sea, una bola del mundo en forma de teta, símbolo del gineceo matriarcal por antonomasia, oda a las madres y al cuerpo de la mujer.

El público enloquece con estos dos temas, sorprendentes por su frescura, fuerza y espontaneidad, pero finalmente el jurado vota por Chanel, una joven española (aunque nacida en Cuba) de imagen absolutamente contraria a sus dos rivales y producto de compositores que han trabajado para Michael Jackson, Madonna, Black Eyed Peas, Pitbull o DJ Tiësto y el coreógrafo de JLO, a quien me recordaba mucho. El tema está muy currado y es comercial, pero como no es lo que el público votó, se ha convertido en la polémica más viva de los últimos aburridos y pandémicos meses, tanto que se va a hablar en el Congreso sobre ello, razón por la que el principal líder de la oposición, incapaz de decir la palabra teta, la refiere como esa parte del cuerpo de la mujer, convirtiéndose de repente en momento «trending mojigato» de la red.

De repente malpienso y recuerdo el show de Truman, donde nada ocurría porque sí, todo estaba orquestado y recuerdo el precio del combustible, de la luz, de la cesta de la compra, de la convención de ese fin de semana donde se han juntado personajes como Orban, Le Pen, Morawiecki, Abascal... y al final, exclamo: viva la pandereta.