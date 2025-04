Terrorismo contra Putin

Comenta Compartir

El asesinato de la hija de Alexánder Duguin, considerado el principal ideólogo del ultranacionalismo expansionista de Vladímir Putin, merece la condena más firme sean quienes ... sean sus autores y los objetivos que persiguen. Los unos y los otros distan de estar claros por ahora. El terrorismo es una práctica deleznable carente de la menor legitimidad aunque pretenda responder a agresiones flagrantes o a crímenes de guerra como los atribuidos al Kremlin tras la ilegal invasión de Ucrania. La colocación de una bomba en el coche que conducía Daria Dúguina, al que su padre no subió a última hora, ha disparado aún más la tensión entre Moscú y Kiev cuando mañana se cumplen seis meses de una guerra a la que no se vislumbra un pronto final. Rusia acusó ayer del atentado a los servicios secretos ucranianos e incluso identificó a una mujer como su presunta autora sin concretar las pruebas en las que se basa. No es descartable que la acción terrorista, que ha conmocionado al régimen de Putin al mostrar sus vulnerabilidades, refuerce a los 'halcones' que exigen más mano dura internamente y en Ucrania. Ni que desate alguna masacre a modo de venganza. La ansiada paz está hoy un poco más lejos.

