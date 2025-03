Terror del bueno en el Casco Antiguo

Ser joven, recién emancipado y vivir en el Casco Antiguo es lo más. Tolerancia, cultura, ocio y plazuelas con encanto para sentarse a petardear sobran ... entre sus calles estrechas, donde no ves la mugre. Siempre hay a mano una obra en el López de Ayala, una exposición en Santa Catalina o un sarao en la Plaza Alta. Tener veintitantos en el Casco Antiguo mola.

Ser padre o madre ya es otra cosa. No solo ves la mugre sino que la hueles. Hay que aparcar el monovolumen, subir escaleras cargado como un sherpa y explicar a tus hijos que algunos vecinos combinan chándal grande con zapatos sucios porque son muy despistados, por eso también se les olvida el dinero y el tabaco.

¿Y ser niño o niña? No sé cómo procesarán estos locos bajitos vivir en este barrio donde el parque queda lejos y todo se confabula para que lo bueno que ofrece lo disfruten los mayores. Con todo, a mí me hubiera gustado ser niño o niña en el Casco Antiguo el lunes pasado durante la noche de Halloween. Hordas de pequeños con sus galas más terroríficas camparon en plena noche por sus calles oscuras. Rebosaban emoción. No solo no había cole al día siguiente sino que tocaban a los timbres y un anfitrión maquillado salía de entre la niebla repartiendo chucherías. Había casi doscientos niños y niñas divididos en ocho grupos para una ruta con paradas en tres negocios y nueve casas, algunas donde el precio del metro cuadrado baja en picado.

Una madre me explicó que pretendían ocupar espacios donde jamás dejarían a sus hijos sueltos. Si esto fuera una guerra, que a veces lo es, conquistaron la posición enemiga durante varias horas. Y lo organizaron todo los vecinos, los pocos que van quedando. Que alguien cuide de estas familias y aleje de una vez el miedo a vivir en el Casco Antiguo. Quienes mandan en la ciudad se lo deben.