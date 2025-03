Comenta Compartir

España es el país del mundo con más bares por habitante, hasta el punto de que se ha reivindicado otorgar a la hostelería hispana el ... título de Patrimonio de la Humanidad. En cuanto a Extremadura, no sé ahora, pero hace unos años éramos la comunidad española, junto a La Rioja, con mayor número de bares per cápita, siendo Cáceres la provincia ganadora, con una media de 8 bares por cada 1.000 habitantes. No tengo muy claro si esto es bueno, pues he visto otras estadísticas que nos sitúan en la cola por el número de salas de cine y teatros, por ejemplo.

De todos es sabido que la palabra inglesa 'bar' procede de 'barriere' y significa 'barra', instaurada por los colonos norteamericanos, aunque el verdadero origen de estos establecimientos se pierde en la noche de los tiempos. Pero bueno, datos históricos aparte y a lo que vamos, este artículo también se podía titular «réquiem por las barras». Sí, porque el fenómeno de la terraza ha engullido completamente al antiguo concepto de bar que frecuentamos quienes ya tenemos una edad. En Cáceres, que es lo que más conozco, solo estaban las terrazas del quiosco de la música, el café Toledo, el quiosco Colón y poco más, exceptuando la feria, incluso había quien cogía el Seiscientos para ir a la terraza del Montebola, como hacía mi padre –pionero usuario de las terrazas–, para quien tomar algo en la barra de un bar le recordaba a semovientes en el pesebre, según decía. En muchas ciudades había una «calle de los bares» donde se podía hacer una ronda de siete u ocho consumiciones en distintos establecimientos sin avanzar más de 100 metros y sin tropezar con ninguna mesa en la calle. Es tal la implantación del fenómeno 'terracil' en nuestros días que he observado en este verano de canícula insufrible a gente sentada en la calle a 39 grados en lugar de estar más frescos en el interior del bar. Aunque ya tampoco esto suele suceder, pues el empresario, aquejado de pobreza energética hostelera, se suele ahorrar el aire acondicionado y la barra se ha convertido exclusivamente en zona de tejemaneje de camareros, llena de vasos sucios y botellas vacías, un oscuro tugurio mero tránsito hacia el WC. La barra ha sido estigmatizada por la ley antitabaco y la covid. Además, la terraza permite a los cuchitriles una ampliación de aforo impensable antes, y explota al máximo la bonanza del clima hispano, con pocos días no propicios para la terraza, que se cubre y se calienta en muchos casos. Con las terrazas (que ya amenazan con límite de tiempo sentado), los bares incrementan su negocio, los ayuntamientos cobran sus tasas y todos contentos. Todos menos los acérrimos usuarios de los bares de barra, que tenemos que buscar en cada barrio un reducto adecuado a nuestra nostálgica preferencia, pues en las terrazas no hay parroquianos, y añoramos despotricar impunemente contra el Gobierno apoyados en la barra y poner a parir al árbitro con una camiseta del Atleti.

