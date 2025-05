El hospital de Llerena

Comenta Compartir

Quisiera llamar la atención de las personas de nuestra comunidad sobre la lucha que mantenemos las gentes de Llerena, y de la Campiña y su ... comarca, para mantener las instalaciones de nuestro hospital. No sólo eso, sino que nos ayuden en una zona que necesita ser asistida muy humanamente sin una política que se base solamente en intereses económicos muy dudosos y en prejuicios sobre números de votos y opiniones políticas que no tienen que ver con nuestras necesidades. Que sepan todos que tenemos razón en defendernos, que no queremos perjudicar a nadie, pero que no nos quiten lo que la valentía y la justicia nos permitió disfrutar. Es una llamada de angustia y apoyo moral, o de cualquier tipo.

Cartas al director