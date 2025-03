Comenta Compartir

Me acaban de meter el tercer microchip, Miguel. Lo hizo, con muy buena mano y una sonrisa cansada, una de esas enfermeras a sueldo de Bill Gates. No sé qué habrá pasado con los dos microchips anteriores; te confieso que me da un poco de miedo que mi apéndice acabe convirtiéndose en una de esas playas filipinas llenas de basura electrónica, pero habrá que asumir el riesgo.

Tú, Miguel, no quieres vacunarte y créeme que yo lo entiendo. Sé que en tu juventud te metiste por las venas hasta el míster proper, pero aquellas eran drogas rebeldes y anticapitalistas, venenos euforizantes que estallaban en tu cerebro como fuegos artificiales y entonces te ponías a cantar don diablo y supermán y acababas pintándote el ojo y poniéndote una falda pantalón. Yo, en cambio, Miguel, soy un pobre periodista de provincias que se quedó calvo a los veinte años y ahora se gana la vida entrevistando a concejales y laterales izquierdos.

Como comprenderás, no puedo renunciar así como así a la excitante perspectiva de que, en estos mismos momentos, Bill Gates me esté monitorizando atentamente desde el sótano de alguna espantosa mansión californiana forrada de mármoles. Me lo imagino con una taza de café humeante en la mesa y un gato negro en el regazo, anotando todos mis movimientos en una libretita: «P.G. se levanta a las 7:30, lleva a su hijo al instituto a las 8:00, desayuna a las 8:30, va a trabajar a las 10:00, sale a tomar café con los compañeros (consultar sus microchips) a las 10:30...» Ya no temo al coronavirus. Mi único miedo ahora es que no dé el nivel y Bill acabe aburriéndose de mí. Menuda presión. Tengo que hacer algo, Miguel.

Mañana igual me pongo falda.