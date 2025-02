La terapia de una abuela

Comenta Compartir

Parece que dieran dinero por los titulares donde alguien dice que ha ido al psicólogo y le ha ido bien, al psiquiatra y lo mismo ... o lo maravillosas que son las terapias. Por no hablar de los que cuentan haber estado internados en un psiquiátrico o van camino de uno. Como si no estuviéramos familiarizados con los Panero. Todo el respeto por la salud mental y por la bucal, faltaría más. Pero no entiendo esa fijación. Sobre todo, cuando llevamos toda la vida viendo películas de Woody Allen. Seré rara, pero nunca me ha parecido un estigma ir al psiquiatra. Aunque nunca haya ido, pero es que no me gusta hablar con extraños. Por eso me ha parecido tan refrescante Vicky Martín Berrocal ahora que es imagen de no sé qué movimiento para «cambiar el relato de la obesidad». Tócate. Relato. Dice que en el colegio la llamaban gorda. Y que su abuela le decía que por un oído le entrara y por otro le saliera. «Eso me ayudó mucho». La abuela terapeuta.

Opinión HOY