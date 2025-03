El teorema de Yolanda

Comenta Compartir

A uno no le dan la medalla Fields de matemáticas por saber sumar. Los niños de Infantil aprenden enseguida que dos más dos son cuatro ... y en mi juventud conocí tenderos analfabetos que apenas sabían escribir pero sumaban a velocidad de relámpago. Es esta la operación aritmética más sencilla, la más básica. ¡Compárela usted con las raíces cuadradas o con los logaritmos neperianos! Sumar está chupado. En España casi todos los seres humanos mayores de cinco años sabemos sumar y ahí incluyo a doña Ana Botella, esté donde esté, que hace tiempo nos explicó confusamente que una manzana y una pera nunca podrían sumar dos manzanas, aunque le faltó añadir que igual sí podían adoptar un meloncito o una piñita. El problema de Ana no era tanto aritmético como gastronómico: se ve que no le gustaba la macedonia, con lo buena y lo fresquita que está.

Si tenemos en cuenta los datos del informe PISA y examinamos con atención su currículum, podemos concluir sin temor a equivocarnos que Yolanda Díaz sabe sumar. También Ione Belarra e Irene Montero, que eran estudiantes brillantes y aplicadas y raras veces bajaban del nueve. No me extrañaría que hasta Pablo Iglesias e Íñigo Errejón supieran sumar de carrerilla y sin usar los dedos. Sin embargo, se verifica aquí una versión todavía más retorcida e inexplicable del teorema de Fermat: cuando todos los líderes de la izquierda más izquierda se sientan a una mesa y se ponen a sumar, les salen complicadísimas restas e incluso divisiones con decimales que acaban generando ecuaciones de sexto o séptimo grado llenas de equis y de incógnitas que nunca nadie puede resolver.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

A la última