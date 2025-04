Tensionados

En los últimos días da la sensación de que la maquinaria legislativa se mueve y salen adelante normas que afectan a ese tramo de necesidades ... que el psicólogo Abraham Maslow consideraba básicas. Saber cómo se va a materializar tu contrato laboral o cómo vas a acceder a la vivienda forman parte de los aspectos indispensables de la existencia. Sin embargo, pese a que son temas fundamentales, en algunas zonas no podemos evitar la sensación de que todo suena lejano, como si los cambios estuviesen diseñados para aplicarse en otros territorios. Es lo mismo que sucede con los trenes, y perdonen que mencione el espinoso tema, que parece que siempre corren veloces, pero por otras vías.

Leyendo y escuchando la información sobre las políticas que afectan a la vivienda, se pone el énfasis en regular la situación de las «zonas tensionadas», es decir, aquellas áreas donde el precio de la vivienda ha subido de una forma que no se considera justa, lo que se traduce en que el arrendamiento se haya elevado más de cinco puntos por encima del IPC. Extremadura ya ha declarado que no cuenta con zonas tensionadas. Por estos lares tenemos que unir unas poblaciones con otras para aparecer en los mapas y, sobre todo, en las agendas políticas.

Por supuesto, las zonas tensionadas coinciden con grandes ciudades o barrios de ciudades donde se concentra la población hasta que literalmente no cabe un alfiler. Si vives en Extremadura y escuchas la información en la radio o la lees en un periódico, parece como si el asunto no fuera contigo. Porque sucede que, tal y como se plantea, realmente no va con alguien que alquile piso en cualquier población de la España vacía o vaciada.

Contaba el escritor Luis Landero que comenzó a interesarse por la literatura cuando, siendo niño y residente en Alburquerque, su abuela se pasaba las horas narrándole cuentos. Y recordaba Landero que todas las historias de la buena señora comenzaban igual: «Érase una vez en un lugar lejano». De ahí dedujo el futuro novelista que todas las cosas importantes o con algún interés sucedían siempre en otra parte. Ciertamente la misma sensación nos asalta cuando percibimos que las regulaciones parecen ir siempre destinadas a ciudadanos que sufren problemas situados en las antípodas de los nuestros. La teoría dice que las políticas nacionales deben tratar de moderar los desequilibrios que se dan entre los distintos territorios que conforman un país. Si todos admitimos que las zonas tensionadas necesitan leyes que mejoren la situación de los que en ellas viven, no es menos razonable esperar que esas políticas, que aspiran a ser nacionales, se esfuercen por abordar el problema de la despoblación y ofrezcan incentivos a quienes opten por establecer su domicilio en zonas no tensionadas.

Visto el problema de la sobrepoblación desde fuera, da la impresión de que el empeño que se pone en facilitar la vivienda va a provocar que esas ciudades y barrios resulten aún más atrayentes de lo que ya lo son. Y la atracción se ejerce, tal como revelan las encuestas, especialmente sobre la población joven, que desea vivir en el centro de las ciudades, con multitud de servicios, buenas comunicaciones y espacios de ocio inagotables. Además del centro de las grandes ciudades, las preferencias se extienden a las zonas de costa. Para vivir en estos lugares, cuando el salario es escaso, toca renunciar a calidad y espacio, pero hay mucha gente dispuesta a pagar ese alto precio y a vivir en los pocos metros que se les ofrecen.

Cada uno es muy libre de elegir su residencia, por supuesto. Y creo que muchos estamos de acuerdo en que las políticas deben establecer mecanismos de ayuda a nuestros jóvenes, tanto en la mejora de los contratos como en la facilidad para el acceso a la vivienda. Pero esto debe realizarse en todas partes, porque cada zona afronta sus propias tensiones. El problema, a mi entender, es que las leyes no pueden otorgar mayores ayudas a quienes viven en las llamadas zonas tensionadas que a quienes viven en áreas despobladas. Las ayudas deben ser las mismas para todos. ¿O acaso una persona que vive en el centro de una gran ciudad sufre una situación más desfavorecida que alguien que aspira a la vivienda en otra zona? Habría que pararse a valorar muchos aspectos.

Pero presentarse como víctima es la especialidad de nuestro tiempo. Como explica Daniel Giglioli en su ensayo 'Crítica de la víctima, vivimos un momento histórico en el que la víctima es el héroe y todo el mundo desea presentarse como tal. Giglioli resume las claves de una postura ante la vida que genera enormes beneficios para quien consigue hilvanar un relato convincente de su desvalimiento. La víctima no puede ser criticada y no tiene responsabilidades, porque la posición que adopta hace que sean los demás quienes tienen que escuchar sus demandas y auxiliarles.

Los habitantes de algunos territorios estamos cansados de percibir cómo lo importante parece suceder siempre en otra parte. Ahora la ley de vivienda insiste en la necesidad de ayudar a las zonas tensionadas, como hace años se consideró acertado que en otras regiones se construyeran más industrias y que los trabajadores, incluso los empleados públicos, tuvieran salarios más elevados. Todo suena a érase una vez en un lugar lejano. El problema es que cada vez resulta más difícil creerse los cuentos.