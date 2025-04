Comenta Compartir

Tengo una casita en medio de la dehesa que tiene doblao y un enorme ventanal que mira al campo. Allí, frente a la cristalera, tengo ... una silla de enea y una mesa y sobre esta papel y lápiz; este está siempre aguzado, presto, ¿pero está mi ingenio aguzado? Como que no. Así que cierro la libreta de pastas azules, saco la navajina de la faldiquera y aguzo el lápiz esperando que se me ocurra algo. De pronto me quedo mirando el espectáculo que tengo a dos cuartas de mi nariz, a un palmo de la cristalera hay una inmensa red de telarañas, la cristalera está siempre cerrada para librarme del polvo de los campos y ahora ya del relente.

Tengo que decir que mi esposa nunca se aposa en mi casita, de ser así las telarañas no estarían allí ¡claro está! Los dueños, los morgaños (arañas), de las redes están escondidos esperando que se mueva la tela; moscas, moscones y a veces avispas caen como moscas ¡claro! ya que la trampa está en el mejor sitio de la casa, junto a la cristalera. Los morgaños acuden al movimiento; el ruido es ensordecedor al intentar salir los insectos de la red, estos son envueltos y paralizados por una tela transparente que la araña va poniendo alrededor del insecto sin arrimarse mucho y a continuación las succionan. ¿Qué por qué les cuento esto?, porque estaba afilando mi lápiz.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora