Tecnología y mayores

Están intentando que las personas mayores dejemos de hacer personalmente las gestiones cotidianas en los bancos, de telecomunicaciones, agua, gas, electricidad, bus, compra... El tema ... de los bancos ya está tan manido que tendremos que optar por cancelar las cuentas y volver a pagar con dinero físico y cobrar en mano por ventanilla de las empresas en el mostrador o habilitador en el caso de las pensiones. Hace unos días necesité ampliar mi cobertura de una de las principales empresas de telefonía y el 'disco' me ha contestado: «Le pasó con un agente, de nuevo el 'disco' me comunica que si soy mayor de 65 años me van priorizar la llamada para atenderme rápido (mentira) de nuevo el 'disco' me comunica que «las líneas están ocupadas, el tiempo mínimo para atenderle es de 5 minutos, no cuelgue y manténgase a la espera». Toda esta retahíla en sábado. Nos tratan como muebles. En los autobuses urbanos están llegando a no dejarnos abonar los importes con monedas de curso legal y sí con tarjetas proporcionadas por la empresa previo pago, o descargándonos una opción en el móvil. Todas las gestiones se hacen a través del móvil o de internet. Ahora que hasta los empleados que atienden al público se pueden llevar a su casa el trabajo y realizarlo desde un ordenador, no entiendo cómo no puede quedarse en la oficina un retén mínimo para atender a los mayores que ya no pueden manejar las técnicas modernas.

