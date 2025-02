El techo de puñetas

Comenta Compartir

De los 188 nuevos jueces que recibieron sus despachos de manos de don Felipe, 134 son mujeres y 54 hombres. Es casi lo normal en los últimos años. Sólo hay que pasarse por juzgados de instrucción o de primera instancia. Sabemos que las cúpulas judiciales ... siguen en manos peludas. Es la diferencia entre la cooptación y la oposición. Las mujeres tienen las de perder en la primera y las de ganar en la segunda. La primera es un techo de puñetas. Poco a poco. Marta Ortega no tiene ese problema. No ha tenido ni el de Ana Botín, la mayor de seis hermanos. Como hija única (no cuento a los hijos de Rosalía Mera), y aunque bajaran un poco las acciones de Inditex, a nadie puede extrañar que vaya a ser la presidenta de la empresa tras la salida de Pablo Isla. Tres de cada cuatro nuevos jueces no tienen familiares juristas. Pero el 95% ha contado con el apoyo de sus padres para la oposición. Claro que la familia importa. Aunque no sea multimillonaria.

Opinión