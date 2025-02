Arranca Marx su obra 'El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte', aludiendo a que «Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes ... de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa».

Es una obra clave para entender la filosofía de Marx y las bases del comunismo, puesto que en esa idea de que la historia se repite viene a fundar los hechos en la lucha de clases que sería el eje de su Manifiesto Comunista.

También se desprende de su obra que, si bien la historia se repite, lo hace de un modo no idéntico porque los hechos tienen lugar precisamente en un marco siempre diferente, ya que cada instante es heredero de uno anterior.

No rememoro a Marx por casualidad, sino por el revuelo que ha causado la visita de la vicepresidenta del gobierno español, la comunista Yolanda Díaz, al Santo Pontífice. Téngase en cuenta que el comunismo es, ante todo, ateo. Marx, que es heredero filosóficamente hablando de Hegel, se contrapone a él en la idea de la negación del Absoluto como Dios, y se declara ateo como necesaria premisa para desarrollar sus teorías.

Vaya por delante que no encuentro al personaje trágico de la farsa de Yolanda Díaz, y si su historia se repite será la de otros líderes políticos que acudieron a visitar a su antítesis ideológica por necesidad estratégica o por sacar rédito de la imagen popular de su anfitrión.

Las visitas diplomáticas de los estados al Vaticano suelen ser estratégicas y tienen una repercusión política enorme. No hay más que recordar la época de la Perestroika y todos los esfuerzos de Juan Pablo II como estratega y sus relaciones con los líderes mundiales.

Muy alejadas de las visitas diplomáticas están las personales, las de miles de cristianos que piden audiencia al Papa por otros muchos motivos, siempre relacionados con las creencias cristianas. ¿Pero Yolanda Díaz?

Cabe preguntarse si la vicepresidenta actúa en promoción de su propia imagen, al margen del Gobierno, e intenta aprovechar el tirón mediático de un personaje como el Papa, en este caso Francisco, cuyo discurso, a veces, parece próximo a sus tesis ideológicas. Habrá quien me diga (ya lo he vivido otras veces), que Jesucristo era comunista. Aun aceptando el anacronismo por similitudes de fundamentos, no cabría más antítesis que la negación de la existencia de Dios ante quien encarna a su apostolado en la tierra.

Admitamos que una puede sentir admiración por su antítesis, y también puede tener la tentación de fotografiarse junto a una persona tan influyente como Francisco, y de ese modo atraerse la simpatía de miles de potenciales votantes que verán en el gesto un triple salto mortal en busca del ansiado centro político. La cuestión es si el desfase chirriante es interpretado como una utilización de la imagen del Papa, quien, por otra parte, nunca rechazará la visita de una vicepresidenta de un país como España, sea de la ideología que sea.