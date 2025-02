Un taxista italiano

Supongamos que se llama Fabrizio. Es el primer taxista de la fila en el aeropuerto de Bérgamo, a tiro de piedra de Milán, en un lugar tocado por los dioses porque es el aeródromo más cercano al Lago de Como y a los Alpes italianos. ... Mi idea es aprovechar las horas de espera antes del vuelo para ir a ver el centro de esa ciudad preciosa que tengo a la vista.

Fabrizio pone cara de fastidio cuando le preguntamos cuánto nos va a costar que nos lleve al centro, cuyos edificios se levantan ante nuestros ojos porque están muy cerca. Mira a sus compañeros con un interrogante en los ojos, y los otros le dicen que unos quince euros, no más, por lo que asentimos y nos acomodamos en su híbrido.

Salimos del aparcamiento sin mediar palabra y entonces, con un tono de voz elevado y de evidente enfado, nos dice en italiano que él es de Milán y que no conoce Bérgamo, así que difícilmente nos puede llevar al centro ni a ninguna otra parte si no le decimos una dirección exacta que poner en el navegador.

A la Catedral, se nos ocurre decirle. En mi móvil aparece que el edificio está a unos cuatro kilómetros. Entonces ocurre lo que tantas veces nos habían advertido, esto es, que en Italia siempre hay alguien que intenta timarte. Se echa a un lado y eleva la voz mucho más de lo aconsejable, nos mira con la vena del cuello hinchada, el tatuaje del brazo asoma bajo la camiseta, y nos muestra su móvil exigiendo que le demos una dirección exacta. Le doy el nombre de la calle aledaña a la Catedral, teclea algo que no veo, me muestra que está a casi ocho kilómetros y le decimos que si no puede llevarnos al centro de Bérgamo nos devuelva al aeropuerto. Le recuerdo que es taxista y que cualquier taxista del mundo sabría llevarme al centro de una ciudad pequeña que tiene justo ante sus ojos. Su enfado crece y las voces aumentan mientras repite exaltado que él es de Milán y no tiene por qué saber llevarnos a ningún otro lugar.

Entre acelerones regresamos al aeropuerto, apenas medio kilómetro a nuestras espaldas, y al llegar a la puerta de la terminal nos dice que le debemos catorce euros. Me bajo, se baja, le digo que me mire a los ojos y le pregunto si me ve cara de idiota. No me lo dice, pero estoy seguro de que sí, otro idiota más que acaba siendo víctima de una forma inevitable de ser, del Tassotti de turno, de la marrullería que aún aflora en individuos como él.

Lo peor de todo es que es joven y le queda mucho por delante, una vida dedicada al volante que dependerá mucho de si viajeros como yo le consienten la impertinencia, la falta de profesionalidad y esa forma de ganarse la vida timando al prójimo. Si usted va a Italia, ándese con ojo. Por lo demás, es un país maravilloso.