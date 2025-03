Comenta Compartir

La mayoría de los políticos se dedican a imaginar propuestas (malas) sin sentido lógico de las que pueda beneficiarse el ciudadano de a pie. Y ... los socialistas han abierto un debate sobre la imposición de la tasa turística. No habrá propuesta más absurda. La conocida también como ecotasa es un impuesto que se aplica a los alojamientos turísticos en algunas ciudades españolas. El visitante es quien debe pagar esta tasa, y por norma general lo hace al realizar el 'check out' del hospedaje. El impuesto se aplica por persona y noche, y es gestionado directamente por las administraciones locales. Hay una serie de criterios a la hora de definir el importe de la tasa turística, y generalmente están definidos por el tipo de alojamiento y su categoría. En España suele ser una tasa fija por día y persona, pero en algunas ocasiones se aplica un tanto por ciento sobre la factura de la estancia. En la actualidad solo se cobra la ecotasa en Baleares y Cataluña. Este debate me lo veía venir, porque los ayuntamientos están tiesos y esta propuesta parte de la recaudación que repercutiría directamente en la promoción de la ciudad como destino turístico, lo que tendría un impacto en el numero de visitas. Yo pienso lo contrario, pues a la hora de aplicar este impuesto podría hacer cambiar de idea a algunos visitantes y elegir otro destino para sus vacaciones.

