Comenta Compartir

A veces suelo salir a la calle con los ojos bien abiertos, como hoy, dispuesto a encontrar un motivo para escribir en cualquier paso de ... cebra, en alguno de los clientes de una terraza o en las cajas de un recadero con carrito y gorra. Me ha dado tiempo a ir a por unas gafas oscuras graduadas a la óptica de mi amigo Pablo en Antonio Hurtado y, cuando a la vuelta me toca esperar en el semáforo rojo de la Ronda del Carmen, me aburro al ver cómo pasa la gente. Hago lo mismo, y, justo al subir el bordillo de la acera, me cruzo con una pareja de ancianos muy ancianos agarrados del brazo, y uno dice «¡Venga, ahora!», aunque sigue el semáforo en rojo como empeñado en fastidiar la paciencia y el sentido común de los transeúntes.

Me quedé mirando hacia atrás viendo cómo recuperaban su paso lento hasta que dieron la vuelta por Los Ángeles del Socorro. Estuve tentado de volver, preguntarles su nombre y enterarme de la razón por la que ponían en riesgo sus vidas, pero me aguanté. «Que se den prisa y se mueran» había dicho un ministro japonés al ver el estado de postración de tantos abuelos, consumidores de medicamentos y sucedáneos. El tipo, Taro Aso, es multimillonario y ha ostentado varios ministerios llegando incluso a ser un año Primer Ministro. Yo me alegré por la pareja de viejitos de Cáceres que se atreven a cruzar un paso de cebra en rojo, en cuesta y lleno de gente con prisas. No son «viejos chochos» –otro de los insultos que ha utilizado en alguna ocasión el japonés– y se merecen toda la atención del mundo. Y no es efecto de la pandemia, como pensará alguien, que nos hace decir disparates a todo el mundo, pues Taro Aso pensaba que esta era la mejor manera de aliviar los gastos del gobierno: con harakiri para aquellos que no producen, solo gastan. En fin, yo iba liado con estos pensamientos hasta que llegué a una mesa del Quiosco de la Música y me senté, dudando cómo calificar a este tipo de dirigentes que, además, tienen mando en grandes empresas. El señor Aso, con 81 años ahora, y su país, con el mayor porcentaje del mundo de ancianos, no le ha hecho caso y ha montado el Ministerio de la Soledad. Él algún día se arrepentirá si no se hace el harakiri, como recomienda.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY