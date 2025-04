Comenta Compartir

La reducida y tardía emancipación de los jóvenes resume algunos de los problemas más acuciantes a los que se enfrenta nuestro país y que, como ... salta a la vista, no acaban de encontrar una solución adecuada. Solo el 15,6% de las personas de hasta 29 años vive fuera del hogar familiar, según un informe del Consejo de la Juventud. Ese porcentaje es tres puntos inferior al previo a la pandemia. Más allá de las cifras, el documento retrata a una generación con enormes dificultades para encontrar un empleo estable, pese a su alta formación académica, y cuyos bajos salarios hacen ilusorio su acceso no solo a una vivienda en propiedad, sino incluso en alquiler, salvo que sea compartido con varias personas más. Ello retrasa inevitablemente la formación de nuevos núcleos familiares y, de paso, favorece la aguda crisis de la natalidad en una sociedad envejecida. La paulatina apuesta de las administraciones por impulsar un potente parque de pisos públicos destinados al arrendamiento social ha de ir combinada con una sustancial mejora en la calidad del empleo de los jóvenes, que no pueden verse sometidos a una permanente precariedad. No solo por su propio bien, sino por nuestro futuro.

