Tardanzas y olvidos

Comenta Compartir

¿Por qué cuesta tanto hacer algo en Cáceres? No lo sé. Miro alrededor y no me consuelo. Aeródromo sin hacer (y no se le espera), hospital a medias (otro tanto), la ronda sur, como no vayamos los propios vecinos a hacerla, el museo llegará ... a caerse antes de que haya dinero (que lo hay y lo ha habido y dedicado, varias veces, a otros fines), es raro que en ciudades de menor rango haya un espacio ferial y en Cáceres a base de casetitas en Cánovas y un largo etcétera. Y además están intentando cargarse el proyecto budista y del misterioso green que van a hacer en Capellanías yo no sé qué pensar. Bueno parece que se van a decantar por que tengamos en Cáceres una mina de litio patrimonio de la humanidad. Si hablamos del tren, ay el tren, será el que pase por aquí porque los que se quedan lo harán más abajo.

El panorama es desolador. Y la provincia igual o peor. Solamente esperamos vender muchos diamantes trujillanos porque los puentes internacionales sobre el tajo en Cedillo y en Alcántara , como no hagamos un boleto colectivo del euromillones lo tendremos claro. Yo conocía varios informes, prestigiosos, que hablaban de un buen futuro para el ocio, la caza, la naturaleza y el turismo. Pero si acabamos con la caza y no podemos ofrecer siquiera un buen medio de trasporte, ¿quién vendrá a hacer turismo o ver nuestros maravillosos parques nacionales, naturales, geoparques o reservas de la biosfera?. Y a los de abajo les digo «cuando las barbas de tu vecino veas quemar pon las tuyas a remojar». Lo digo por la azucarera, el macromatadero de Zafra o el 'las Vegas' de la Siberia. No se si nos convendría más convertirnos en sucursal de Portugal.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY