La tardanza del bus urbano en Badajoz

Hace más de un año que el coche de la línea 2 de Badajoz suele llegar con un retraso considerable a la parada de Pedro ... de Valdivia de la que debe salir a las dos y media de la tarde. Alguna vez, por el contrario, un minuto antes entra en Ronda del Pilar, donde hay otra parada, pero ya no da tiempo a alcanzarlo. Y en más de una ocasión he pasado cerca de veinte minutos esperando, me he ido a otra parada a esperar el de la línea 18 –que ese es raro que sea puntual– y he tenido que esperarlo practicamente al sol. Una cosa que me llama la atención son los conductores que rara vez contestan con un saludo, pero los hay que se pasan el trayecto hablando con un pasajero. El cartel no dice que sea el conductor el que no debe hablar con el pasajero, y los hay que cuentan monedas mientras conducen. Envidio a quienes nunca suben a un autobús.

Cartas a la directora