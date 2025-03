La Tarara sí, la Tarara no...

Comenta Compartir

Era marzo de 1986 cuando me nombraron secretario de mesa electoral. Dicho así no tiene mayor valor que el anecdótico, pero sí resulta que aquel ... referéndum de entrada en la OTAN tenía demasiados gatos encerrados, me explico: para empezar el PSOE, que había hecho campaña 'OTAN: de entrada, no', terminó amenazando con la dimisión de Felipe González si prosperaba el no, mientras que Coalición Popular que estaba a favor, terminó solicitando la abstención. Ganó el sí, se dice que la pregunta fue capciosa pero las verdaderas razones yo al menos las desconozco.

La UCD metió a España en la Alianza con solo un 18% de apoyo social. Un año después, el PSOE ganó las elecciones prometiendo una consulta, en la que terminó abogando por la permanencia bajo tres condiciones. Tres décadas después se han incumplido todas ellas. Ahora, aquí, en la ciudad donde nunca pasa nada con el tema de mina de litio, me ha venido a la memoria todo aquello. Al principio la Junta, el Ayuntamiento, la Plataforma No a la Mina y un gran porcentaje de la población, estábamos todos en absoluto desacuerdo con la instalación minera a escasos kilómetros del casco urbano. En esa época, mi hija mayor vivía con una compañera de piso (analista política de profesión) y yo le pregunté por el tema de la mina y me dio dos detalles importantes. El primero es que la multinacional australiana había contratado a uno de los mejores lobbies de opinión del mundo, eso que aquí está tan mal visto, se compra, se vende, se contrata y se paga y en Europa se estila mucho. El segundo detalle que me proporcionó fue que Infinity Lithium había desinvertido en todo el mundo para concentrar sus activos en la mina cacereña San José de Valdeflores, evidentemente los australianos no son Almacenes Arias y no se juegan los cuartos a ciegas. «¿Qué podemos hacer al respecto?», le pregunté. «Contratar un lobby mejor, o daros por jodidos», me contestó. Ahora nuestro presidente Vara confirma reuniones, contactos y disposición activa a escuchar, incluso una Ley del Litio, nuestro alcalde Salaya (que iba a dimitir como Felipe, si la mina se instalaba) también está en disposición de escuchar, lo último el patrocinio de la mina de nuestro equipo de baloncesto. El Gentío, dividido. Yo, cuando la OTAN voté no, aunque hoy hubiera dicho sí, pero en el caso de la mina sigo diciendo no y en esto no cambio fundamentalmente, porque, aunque la extracción no se haga a cielo abierto y se usen galerías subterráneas, el machaqueo del material, el lavado y su conversión en hidróxido de litio seguirán contaminado nuestros escasos acuíferos y nuestro aire, aire que según la dirección que tome variará la opinión de nuestros políticos. Todo está orquestado, desde Bruselas, Madrid, Mérida, Cáceres… hasta el presidente de mi comunidad de vecinos. Ojalá me equivoque, pero como decía la amiga de mi hija, démonos por jodidos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY