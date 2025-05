Comenta Compartir

Mi cabeza. Escucho tanqueta y pienso en Massiel. «Eres, por tu forma de ser conmigo lo que más quiero». Claro que pienso en la huelga, ... las manifestaciones y la quema de neumáticos, en Kichi con el megáfono, en Yolanda Díaz, la ministra del extraño prestigio poniendo el grito en el cielo sin asaltar. Pero si oigo tanqueta (que estaba en Cádiz para despejar barricadas) pienso en La tanqueta de Leganitos. El otro día, en una charla en la Academia de Cine sobre cine español, y hablando de las pelucas de Nicole Kidman en 'Los otros', se me olvidó el nombre de Dolly Parton. ¡De Dolly Parton! (por aquello de que cuando le preguntaron cuánto tiempo tardaba en arreglarse el pelo dijo que no tenía ni idea porque nunca estaba allí). Leo que, según un estudio, las tareas domésticas (las labores propias de nuestro sexo) están relacionadas con una memoria más aguda y una mayor capacidad de atención. Me he puesto a fregar como loca escuchando a Massiel.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY