Lo de C. Tangana

Decir que nunca había visto una cosa parecida es fácil, pero verdad. C. Tangana está de gira por España con un espectáculo que es pura España. Los jovencitos y los modernos aplauden. Se saben las letras. Bailan. Y se admiran por el tinglado que monta ... en el escenario. Lo vimos un poco en los Goya. Es una película. Entre cine negro y juerga flamenca. A veces, aire de Semana Santa. Entre gran combo y boîte canalla. Trompetas y trombones. Guitarras flamencas y eléctricas. Hasta Pepe Blanco. Una pantalla gigante lleva hasta el último rincón lo que pasa en el escenario. Es por donde se está pasando esa película que al final tiene títulos de crédito. Galán y chulo. «Puchito, ¿cual es la maña? Sin cantar ni afinar, pa que me escuche toa España», dice en 'Veneno' (2018). Sin cantar ni afinar, sin cantar ni bailar. Te inventas otra cosa. Y qué cosa. Llevas músicos. Y te comes entero al público. Al final esos músicos lo sacan a hombros. Más España.

Opinión HOY