Yo tampoco soy nadie

La sala 'Mariana Pineda' del Congreso era un sofoco. La espía madre Doña Paz Esteban había repartido la documentación y los diputados de la Comisión ... de los secretos imposibles se afanaban en ellos, antes de que la seño se los volviera a requisar. Gabriel Rufián miraba extrañado a Mertxe (Merche) Aizpurúa y esta a Aitor Esteban (nada que ver con Doña Paz) mientras Miriam Nogueras interrogaba por bajines a Pablo Echenique quien, con aire desolado, negaba una y otra vez con la cabeza. Ninguno. Por más vueltas que les daban a los papeles ninguno aparecía en ellos. No hay derecho. Es imposible. Al fin Gabi Rufián interrogó con su aire chulesco a la súper del CNI. «Creo que nos está tangando, mi nombre no aparece entre los espiados, ni los de estos 'rufianitos' que me acompañan. Díganos por qué». Doña Paz sonríe pacientemente. «Pues no lo sé. Seguramente ninguno nos pareció interesante, usted porque nos da el trabajo hecho, todo el día piando sin que nadie le acabe de tomar en serio y los demás, pues no sabría decirle ¿quiénes son?».

Acabó la sesión y salieron las criaturas bufando. ¡Qué decepción madre! Tanto pelear por meterse en las «tripas» del Estado y ahora resulta que andan vacías y mustias como las de Carpanta. No. No. No. Ni hablar. Todo es mentira podrida. Y la sorpresa indignada fue llenando pasillos y despachos. «¿Qué tiene la rabisalsera de Defensa para que a ella la espíen hasta los moritos y a mí, Ione Belarra, la más rojísima, no me echen ni una miradita?». «Pues anda que a mí, la más progre, la más feminista, la más enrollada ministra de igualdad y como si no estuviera, machistas 007 de mierda» –bramaba Irenita Montero sentada al borde de la piscina mientras su macho alfa la intenta consolar con un «yes we can; me dejaré otra vez la coleta, a ver si acaso». «No lo entiendo –proclamaba el ministro de la nada Garzón–, tanto inventar chorradas para vestir el consumo de verde vegano y ahora resulta que sigo siendo transparente para los del espionaje. Peste de fachas». Miguel Iceta se subleva y pasa a la acción. «Hay que defenestrar al leguleyo de la fontanería, al tal Bolaños, por ningunearnos y dejarnos a los pies de los caballos con sus meteduras de pata. ¿Quién le mandó meterse en camisa de once varas? ¿Acaso yo no soy nadie en Catalunya?».

El presidente intenta poner orden: «Relato, es necesario preparar un relato que eche la culpa a la ultraderecha, o al mismísimo hijo de Putin, el caso es desviar la atención del Pegaso» y el de Exteriores remata colocándose las gafas: «Eso, que ya estamos hartos de camiones», mientras el de Interior murmura desolado: «No puede ser, vamos de culo, cuesta abajo y sin frenos» y le da la risa tonta.

¡Qué decepción madre! Tanto pelear por meterse en las «tripas» del Estado y ahora resulta que andan vacíasHe revisado mi teléfono. Nada. Limpio como una patena. Me temo lo peor, Rufián: yo también soy un mierdilla

Estoy preocupado; he revisado mi teléfono por arriba y por abajo; incluso lo he apagado y vuelto a encender. Nada. Limpio como una patena. Me temo lo peor, Rufián: yo también soy un mierdilla. Pena.