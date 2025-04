Comenta Compartir

Como ciudadano español, políticamente cerca de una derecha moderada, me siento un poco dolorido por el conflicto interno del Partido Popular. Votantes sinceros que confiaron ... en las siglas populares, militantes honestos que trabajaron duro por defender sus ideas, gente que quiere vivir en un país con valores sólidos, muchas de esas personas se sienten traicionadas. Porque quieren (queremos) un PP de coraje y de compromiso, no un PP tambaleante entre sonoras derrotas. Con estas actitudes están aumentando las posibilidades de que Pedro Sánchez vuelva a ganar las próximas elecciones generales. Casado se ha convertido en el problema del centroderecha, no en su solución. Así que ha llegado la hora de que salga del despacho de la presidencia popular y vuelva a su casa, mientras que Pedro Sánchez no deja de aplaudir felizmente.

Temas

Cartas al director