Talleres de Renfe

Cuando nos referimos a las incidencias o averías mecánicas de los trenes, siempre se habla de dar soluciones a los mismos en Madrid, algo que ... sinceramente nadie entiende, y sobre todo porque desde que llegó el tren a Mérida el 18 de julio de 1864, que es cuando se realizó el primer viaje desde Badajoz, nunca faltaron ni talleres, ni empleados, ni técnicos de ningún tipo para solucionar los problemas del transporte ferroviario en la región. Siempre recordaré desde mi infancia que en la estación de Mérida, existieron más de mil empleados hasta finales de los años 80, entre ellos los mecánicos del bien llamado 'Cocherón' que todos recordarán, en el que trabajaban más de 350 mecánicos de todo tipo y hasta disponíamos de una 'Brigadilla militar ferroviaria' comandada por don Hilarión Arroyo, que era quien vigilaba y controlaba todos los servicios ferroviarios, que no eran pocos entre viajeros y mercancías.

Entonces, hay algo que en esta ciudad no entendemos y es que siendo Mérida el centro geográfico de Extremadura por excelencia, tanto por carretera como por ferrocarril, Renfe o ADIF se hayan visto obligadas a realizar una inversión de 1,4 millones para construir el nuevo taller de mantenimiento para los trenes de la región; cuando aquí solo necesitaba una pequeña o mediana inversión para conseguirlo. ¡Será que nos sobra! Pero no es solo el perjuicio económico, que también, es que si a Mérida llega un tren averiado desde Cáceres, Sevilla o Madrid tendrán que esperar a los mecánicos de Badajoz para dar solución. ¿Eso es un acierto? Esta obra podría haber sido muy ejemplar para el tráfico ferroviario en la región, siempre que la situación geográfica de Badajoz fuera otra; con esta no, aunque pese al error cometido, siempre vamos a desear todo lo mejor para nuestros ferrocarriles.